أكبر 3 تهديدات صحية في العالم خلال 2024

بيروت - نادين محمد - كشفت منظمة الصحة العالمية عن قائمتها للتهديدات الصحية المحتملة للعام المقبل، ويمكن أن يكون تأثير تغير المناخ والأمراض المعدية هي السبب وراء اثنين من التهديدات الصحية المحتملة التي تتجه نحونا في عام 2024.

ونستعرض في "الجميلة" أبرز أكبر 3 تهديدات صحية في العالم 2024.

تهديدات صحية سوف تؤثر علينا في 2023

(مصدر الصورة freepik)

شاركت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأمراض المعدية ورئيسة قسم التأهب للأوبئة والوقاية منها بمنظمة الصحة العالمية، بعض المعلومات حول أكبر تهديدات صحية تشكل خطراً على الناس، وحذرت من أن فيروس كورونا وحمى الضنك والمبوكس (المعروف سابقًا باسم جدري القرود) هي الأمراض التي يجب الانتباه إليها في عام 2024.

فيروس كورونا

أوضح الأطباء إن تغطية التطعيم في جميع بلدان الفئات المعرضة للخطر سيئة للغاية، ورغم أن لدى فيروس كوفيد-19 حلول، كما أن للأنفلونزا حلولاً ولكن لا يمكن أن تمنع المرض الشديد والوفاة.

ومع عدم تلبية احتياجات اللقاح، فليس من المفاجئ أن ترتفع حالات الإصابة بفيروس كوفيد مرة أخرى، وأصدرت منظمة الصحة العالمية لوحة تحكم تحدد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المُبلغ عنها للمنظمة خلال الـ 28 يومًا الماضية.

وتتشابه أعراض كوفيد-19 إلى حد كبير مع أعراض أمراض أخرى، مثل نزلات البرد والأنفلونزا، ويمكن أن تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش (قشعريرة) – ارتفاع درجة الحرارة يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك)

سعال جديد ومستمر – وهذا يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق

ضيق في التنفس

الشعور بالتعب أو الإرهاق

جسد مؤلم

صداع

التهاب في الحلق

انسداد أو سيلان الأنف

فقدان الشهية

إسهال

الشعور بالمرض أو المرض

يشعر معظم الأشخاص بالتحسن في غضون أيام أو أسابيع قليلة من ظهور أعراض Covid-19 الأولى عليهم ويتعافون تمامًا في غضون 12 أسبوعًا، وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يكون مرضًا أكثر خطورة ويمكن أن تستمر أعراضهم لفترة أطول.

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حمى الضنك

(مصدر الصورة freepik)

في عام 2023، لوحظ ارتفاع مفاجئ في حالات حمى الضنك على مستوى العالم، والذي اتسم بزيادة كبيرة في عدد حالات التفشي المتعددة وحجمها وحدوثها المتزامن، وانتشرت إلى مناطق لم تكن متأثرة من قبل بحمى الضنك.

وقالت الدكتورة ديانا روخاس ألفاريز، رئيسة فريق منظمة الصحة العالمية المعني بفيروسات Arbovirus، للأمم المتحدة في جنيف إن الارتفاع في حالات حمى الضنك يرجع إلى قدرة البعوض على البقاء على قيد الحياة في المزيد من البلدان بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وقالت الدكتورة ألفاريز: "إن تغير المناخ له تأثير على انتقال حمى الضنك لأنه يزيد من هطول الأمطار والرطوبة ودرجة الحرارة، وهذا البعوض حساس للغاية لدرجة الحرارة."

وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتشر من البعوض إلى البشر، وعلى الرغم من أن عدد الحالات في المملكة المتحدة منخفض للغاية، إلا أنها قد تتحرك نحو البلاد، وعادة ما تكون حمى الضنك شائعة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، ولكن تم العثور عليها في أجزاء من جنوب أوروبا.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن أعراض حمى الضنك تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا، ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

حرارة عالية

صداع شديد

ألم خلف عينيك

آلام العضلات والمفاصل

الشعور أو المرض

تورم الغدد

طفح جلدي يتكون من بقع مسطحة أو مرتفعة قليلاً - يمكن أن يؤثر ذلك على مناطق واسعة من الجسم

عادة ما تتحسن حمى الضنك من تلقاء نفسها، ولكن من الممكن أن تواجه حالة شديدة من الحالة، ولكن هذا أمر نادر الحدوث. إذا كنت تعاني من حالة شديدة من حمى الضنك، فسوف تظهر الأعراض الخطيرة بعد 24 إلى 48 ساعة. تشمل الأعراض الشديدة ما يلي:

آلام شديدة في البطن

تكرار المرض مرارًا

التنفس السريع

نزيف اللثة أو الأنف

التعب الشديد (التعب)

عدم القدرة على الاسترخاء (الأرق)

الدم في القيء أو البراز

الجدري

الجدري هو مرض فيروسي يسببه فيروس جدري القرود، ويوجد بشكل شائع في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا، وفي الشهر الماضي، حث علماء بريطانيون الحكومة على توفير اللقاحات للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بجدري القرود والسيلان.

صرح البروفيسور أندرو بولارد، رئيس JCVI، أن إدخال برنامج التطعيم للوقاية من مرض الجدري في إنجلترا "سيكون الأول من نوعه في العالم، وينبغي أن يساعد بشكل كبير في تقليل مستويات مرض الجدري، التي وصلت حاليًا إلى مستوى قياسي".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، ننصح بإعداد عرض روتيني مستهدف لجدري القرود - لمنع تكرار التفشي الكبير الذي شهدناه في أوائل عام 2022، وينبغي تقديم كلا اللقاحين لأولئك الأكثر عرضة للخطر".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل أعراضه ما يلي:

حمى

إلتهاب الحلق

صداع

آلام العضلات

ألم في الظهر

طاقة منخفضة

تورم العقد الليمفاوية

بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن العرض الأول لمرض الجدري هو الطفح الجلدي، بينما قد يعاني البعض الآخر من أعراض مختلفة أولاً، يبدأ الطفح الجلدي كقرحة مسطحة تتطور إلى نفطة مملوءة بالسائل وقد تكون مثيرة للحكة أو مؤلمة، وعندما يشفى الطفح الجلدي، تجف الآفات وتتقشر وتسقط.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، عادة ما يكون مرض الجدري خفيفًا ويتعافى معظم الأشخاص في غضون أسابيع قليلة دون علاج. ولكن إذا كانت أعراضك أكثر حدة وشعرت بالإعياء، فقد تحتاجين إلى العلاج في المستشفى.

المصدر: gloucestershirelive.co.uk

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