أعشاب لعلاج عسر الهضم والانتفاخ من وليمة رأس السنة

بيروت - نادين محمد - اذا كنت تحضرين نفسك لوليمة عشاء رأس السنة، وتخافين من الإفراط في تناول الطعام وعدم الشعور بالراحة في المعدة في كثير من الأحيان. لا داعي للقلق فقد أعددنا لك بعض العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج مشاكل عسر الهضم والانتفاخ قبل تناول الأدوية. على الرغم من أن عسر الهضم شائع وغير ضار، إلا أنه حالة طبية قد تؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإحساس بالحرقان. قد تؤدي النوبات المتكررة من عسر الهضم إلى بعض المشكلات الصحية المزمنة على المدى الطويل. تابعي القراءة لمعرفة المزيد عن الأعشاب التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع عسر الهضم والانتفاخ.

1. الزنجبيل

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تعتبر مركبات الزنجبيل الموجودة في هذا الجذر الملتوي فعالة ضد الأسباب المختلفة لعسر الهضم. كما يساعد الزنجبيل في التخلص من الغازات التي تتكون في الجهاز الهضمي والأمعاء خلال عملية الهضم مما يوفر الشعور بالراحة ويقلل من الأعراض المرافقة لعسر الهضم.

أيضاً يوفر الزنجبيل تأثيرات محفزة لكل من إنزيمات التربسين و إنزيم الليباز البنكرياسي التي تعتبر من الإنزيمات الرئيسية في عملية الهضم.. كما يمكن للزنجبيل أيضًا تحفيز الشهية، وإزالة السموم من الجهاز الهضمي، وتحفيز حركة الأمعاء بشكل أكثر سلاسة.

قومي بغلي بعض الزنجبيل المبشور الطازج أو مسحوق الزنجبيل المجفف في الماء لعمل شاي دافئ للتغلب على الأسباب الجذرية لعسر الهضم كما يمكنك إضافة شرائح الزنجبيل الطازجة مع قليل من عصير الليمون إلى طعامك.

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2. الشمر

يستطيع الشمر أن يعالج انتفاخ البطن عن طريق تحفيز إنتاج عصارة المعدة ، كما تحفز إفراز العصارة الصفراء لتحسين عملية الهضم ، يساعد شرب الشمر بعد الطعام على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، ويرجع السبب إلى قدرته الفعالة على تهدية العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالمغص والإمساك والانتفاخ والغازات.

يمكنك مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر لتخفيف عسر الهضم الخفيف إلى الشديد بعد وجبات الطعام كل يوم أو صنع شاي الشمر وتناوله.

3. البابونج

«الصورة من موقع AdobeStock»

يعرف شاي البابونج بخصائصه المضادة للالتهابات والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب الذي يحدث بسبب عسر الهضم. وقد يؤدي أيضًا إلى استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، وبالتالي تسهيل عملية الهضم.

كما أن الزيوت الطيارة الموجودة في البابونج لها تأثير طارد للغازات مما يعني أنها تفتت الغازات في الجهاز الهضمي، وقد يساعد شرب كوب من شاي البابونج في تخفيف الغازات وتقليل الانتفاخ.

قم بخلط ملعقة صغيرة من مسحوق البابونج مع كوب واحد من الماء الدافئ للشرب مرة أو مرتين يوميًا بعد الوجبات.

4. النعناع

هذه العشبة الخضراء المهدئة والمبردة هي طعام يستخدم على نطاق واسع للمساعدة في عسر الهضم وتهدئة اضطراب البطن. يساعد المنثول والفلافونويد الموجودان في النعناع على تنظيم الإفرازات الهضمية في المعدة، وتهدئة الحموضة الخفيفة، والقضاء على أسباب عسر الهضم. ومع ذلك يوصي يتجنب تناول النعناع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي أو حرقة المعدة المتكررة لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

تشير الدراسات إلى أن فعالية زيت النعناع تتفوق على أشكاله الأخرى بين معظم العلاجات المنزلية لعسر الهضم لذا يمكنك تناول كبسولة زيت النعناع بين الوجبات، إلا إذا كنت تعاني من عسر الهضم الشديد ايضاً يمكنك نقع القليل من أوراق النعناع في الماء الساخن وتناول الشاي بعد وجبات الطعام يوميًا.

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5.عرق السوس

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يعد عرق السوس أحد أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا لعسر الهضم، حيث توجد كميات صغيرة منه غالبًا في العديد من المكملات الغذائية الهضمية.

يحتوي هذا الجذع الحلو على مركبات الفلافونويد التي تساعد على عزل وتغليف جدران المعدة من الأذى، وتهدئة الأسباب الرئيسية لعسر الهضم، وحتى تخفيف الارتجاع الحمضي.

كما يحتوي جذر عرق السوس على مواد مضادة للأكسدة والالتهاب، وكذلك مضادة للميكروبات تساهم في تقليل التهاب بطانة المعدة، وكذلك الالتهابات المتعلقة بالقرح الهضمية؛ مما يجعله خياراً لعلاج عسر الهضم بالأعشاب.

قومي بغلي أقل من 100 جرام من مسحوق عرق السوس في الماء للشرب كشاي أو تناول كبسولات عرق السوس منزوعة الجليسيرهيزين مرة أو مرتين في الأسبوع لعلاج عسر الهضم الشديد.

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