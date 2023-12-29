شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحد من إنتشار البكتيريا في مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف يمكنك حماية نفسك من التسمم الغذائي الناتج عن الأطعمة داخل مطبخك؟.. حال عدم تخزين الطعام بشكل صحي، حيث تزداد فرص الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ومن أبرزها إضطرابات المعدة، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أبرز النصائح الصحية لمنع انتشار البكتيريا في المطبخ، ومنها:

التنظيف

حافظ على نظافة يديك وأسطح المطبخ والأواني وألواح التقطيع عند القيام بأي عمل في المطبخ، فمن الشائع "غسل" اللحوم النيئة لكن الأبحاث تظهر أن هذا يزيد من خطر التلوث في المطبخ، ولذا عليك مسح الأسطح بعد تنظيفها للحد من تراكم البكتيريا الضارة عليها.

التخزين

قم بتخزين الطعام في علب زجاجية، لأن الزجاج مفيد للحوم كما أنه أقل عرضة للخدش من البلاستيك، ما يترك شقوقًا يمكن أن تلتصق فيها بقايا الطعام والبكتيريا وتنمو.

الطبخ

هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها عند الطهي، وخاصة اللحوم، فاستخدم مقياس حرارة الطبخ للتحقق من نضج اللحوم واستخدم عينيك، فإذا كان هناك أي دم بالقرب من العظام، فإنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للطهي.

أما بالنسبة لبقايا الطعام المطهو، فحث التقرير علي ضرورة تناولها خلال ثلاثة أيام من الطهي، حتي لا تنمو عليها الفطريات والبكتيريا الضارة، التي تزيد من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي.