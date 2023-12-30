شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تسافر.. 5 طرق يمكنك من خلالها العناية بعينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تخطط لرحلة، أول شيء يجب فعله هو إعداد قائمة بالعناصر الأساسية اللازمة لك، عادةً ما نأخذ الكثير من الملابس وأدوات العناية بالبشرة ومستلزمات النظافة والأدوية، ومع ذلك، غالبًا ما ننسى شيئًا واحدًا، وهو أعيننا.

ووفقًا لموقع "all about vision"، فإن العين حساسة للغاية وأثناء السفر تتعرض للكثير من الأتربة والسموم الأخرى، لذا، تأكد من أنك تحمل مجموعة العناية بالعين مع الضروريات الأخرى.

نظارة شمسيةالنظارات الشمسية يمكن أن تساعد في حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية والغبار والملوثات، وعندما تسافر، قد تدخل الأوساخ والتلوث إلى عينيك وتسبب التهيج والحساسية.

قطرات العين للحساسيةأثناء سفرك تزور أماكن ومناطق جديدة وقد لا يناسبك المناخ، فقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح بتهيج أعينهم، كما أن رياح الشتاء الجافة القاسية يمكن أن تهيج عينيك أيضًا، لذا يجب أن تحمل قطرة عين خفيفة، لأنها ستوفر الحماية اللازمة، تعمل قطرات العين أيضًا كمواد تشحيم للعيون الجافة. حافظ على رطوبتكيمكن أن تتسبب الرياح والأوساخ والجفاف ودرجة الحرارة الباردة في جفاف عينيك. حافظ على رطوبتهم عن طريق شرب الكثير من الماء. لا تفرك عينيكفرك عينيك عندما تشعر بالحكة أو التهيج أمر سيء. يمكن أن يؤدي الفرك إلى تمزق الأوعية الدموية مما يؤدي بدوره إلى احمرار العين. احصل على قسط كافٍ من النومقد تواجه أعراض جفاف العين أثناء السفر والطريقة الوحيدة لعلاجها أو الوقاية منها هي الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 7-8 ساعات.