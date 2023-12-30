شكرا لقرائتكم خبر عن الخدوش البسيطة.. اعرف كيف تعالجها منزليا فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخدوش البسيطة العابرة التي نمر بها وتصيبنا أثناء أدائنا لمهامنا الحياتية اليومية البسيطة، مثل هذا الخدش أو الكشط الذي يحدث لك نتيجة احتكاكك بالحائط أو خدش بسيط من آلة حادة أو جرح خفيف سطحي من لعبة أطفال بسيطة، كلها جروح يومية قد نتعرض لها والتعامل السريع معها يخلصنا من مظهرها غير الجيد ويمنع تجرثمها أو وصول العدوى لها.

كلما كان تعاملك مع الخدش حتى وإن كان بسيطًا بشكل سريع، منعت عنه العدوى والتجرثم والمضاعفات الخطيرة المتوقعة مثل التورم أو زياده حدته وتشوه مظهره ومظهر الجلد، وبالتالي يصبح ندبه لا يمكن التخلص منها على مرور الزمن بسهولة.

في البداية ينصح تقرير نشره في موقع usphrmacist بضرورة إتباع بعض الخطوات الصحية للتخلص من الخدش البسيط ومنها:

غسيل الخدش بهدوء بالماء والصابون لمنع زحف الجراثيم والبكتيريا، وعدم إستخدام نوعيات صابون حادة أو نفاذة

غسيل اليدين جيدا قبل التعامل مع الخدش البسيط أو الجرح

عدم العبث به أو تقشيره أو إخراج السوائل منه

ليس بالضرورة على الإطلاق أن تستخدم أي مرهما فوق الجرح طالما تم غسيله،وابتعد تماما عن المراهم التي تحتوي على الكورتيزون والمضادات الحيوية

اهتم بوضع مادة البتروليوم الدهنية على مكان الخدش

من المهم أن تغطي جرحك جيدا، فالضمادة النظيفة التي تغطيه تسرع من عملية شفاؤه والتئامه جيدًا

إذا لاحظت علامات تطور سيئة في الخدش وعدم التئامه سريعا من الأفضل أن تستشر طبيبا متخصصًا