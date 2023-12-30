شكرا لقرائتكم خبر عن ضوافرك الصفراء عرض لمرض ومتلازمة يجب الكشف عنها.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة أظافرك على الدوام تخبرك بحالتك الجسدية وصحتك ودرجة مناعتك وقوتك، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع aafp، موضحًا أن تغير لون الأظافر إلى اللون الأصفر بشكل خاص قد يكون دلالة شديدة ومباشرة على الإصابة بمرض أو اضطراب معين لذا في هذا التقرير نقدم لك هذه الاحتمالات المرضية للكشف المبكر عنها.

وتابع التقرير موضحًا متلازمة تسمى الأظافر الصفراء، وهي مشكلة تصيب الظفر وتسبب بطء في نموه وطوله، وتبدأ الأظافر في التغير وظهور اختلالات في شكلها بشكل واضح وتصبح أكثر سماكة وعرضها أكبر من الظفر العادي، تدريجيًا يتغير لون الظفر من الأبيض الى الأصفر وفجأة يختفي الهلال أو العلامة الهلالية في الظفر ويظهر عليه شكل مرضي ملحوظ للغاية ويسبب الضيق لصاحبه.

عند ملاحظة هذه المشكلة يجب العرض على المختص مباشرة، لبيان السبب الحقيقي لها فهي مجرد عرض لمرض، فوفقًا للتقرير هذه العلامة خاصة إذا تكررت في أكثر من ظفر تكون المشكلة في الإصابة بعدة أمراض منها الإصابة بالروماتويد أو التهاب المفاصل الناتج عنه، قد يكون السبب ناتج عن النقص الحاد في المناعة والمتلازمات التي تنتج عن هذه المشكلة.

تابع التقرير موضحًا أن التهابات الجيوب الأنفية أيضًا أحد أهم أسباب هذة المشكلة لدى البعض، قد تكون علامة أيضًا على الإصابة بالسرطانات أو الأورام، هناك مشكلات تتعلق بتوسع القصبات قد تكون السبب أيضًا، بعض الأدوية أيضًا تقف وراء هذه المشكلة وتسببها مثل الأدوية التي تحتوي على الصوديوم.

يرتبط أيضًا اصفرار الأظافر بنقص وتسرب البروتين ومشكلات نقص الألبومين في الدم، لذا ينصح التقرير بضرورة العرض على المختص بمجرد تغير لون الظفر وعدم تركه أو إهماله ليصل إلى مرحلة سيئة أو متطورة للكشف المبكر عن الامراض المرتبطه به وعلاجه.