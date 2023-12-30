شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات الطقس وبرودته.. تخلص من اكتئاب الشتاء بـ 5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف تتخلص من الاكتئاب خلال فصل الشتاء؟.. فالاكتئاب حالة عقلية يتأثر فيها الشخص بشدة بارتفاع أو انخفاض مزاجه، ويمكن أن يكون الاكتئاب من أنواع مختلفة، ويعتمد كل منها على العديد من الأسباب، فنجد بعض النساء يتعرضن لإكتئاب بعد الولادة، وبعض الأشخاص يصابون به نتيجة لضغوط الحياة، أو صدمة نفسية، أو نتيجة لتغيرات الفصول، نعم فالبعض يعاني من هذا الأمر ويؤثر فيه بشدة.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض النصائح للتغلب علي الاكتئاب الخاص بفصل الشتاء، ومنها:

- إنشاء روتين

إن وجود روتين يمكن أن يساعد في التغلب على الشعور السيئ الذي نمر به، فيمنحنا إحساسًا الاستقرار، ومعرفة ما نحن عليه بعد ذلك يساعدنا على التنقل في الأمور بطريقة أفضل وأكثر فعالية.

- ممارسة التأمل

تساعدنا ممارسة التأمل وتقنيات اليقظة الذهنية على أن نصبح أكثر وعيًا بالذات وأكثر صبرًا وأقوى عاطفيًا.

- تحدي الأفكار السلبية

في حالة الاكتئاب، غالبًا ما يدخل الأشخاص في دوامة التفكير الزائد والتأثر بالأفكار السلبية، فعندما نتعلم تحدي مثل هذه الأفكار، يمكن أن يساعدنا ذلك على رؤية الجانب الإيجابي للأشياء.

- الحد من التعرض للمحفزات

يجب أن نتعلم التنبؤ بالمحفزات وإيجاد طرق للحد من تعرضنا لها فعندما نتعلم كيفية تجنب المحفزات، يمكننا التغلب على الاكتئاب والأفكار السلبية بشكل أفضل.

- التركيز على الحاضر

بدلاً من الخوض في تجارب الماضي، يجب أن نركز على الحاضر ونعمل على البقاء على أرض الواقع. إن التعرف على محفزات الماضي يمكن أن يساعدنا على تجنبها في الحاضر أو ​​​​في المستقبل.