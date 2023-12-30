شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة ومشروبات لعلاج الصداع خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول فصل الشتاء، تزداد احتمالية الإصابة بالصداع الناجم عن عوامل مختلفة مثل الطقس البارد أو الجفاف أو مشاكل الجيوب الأنفية، لذلك نقدم لك فيما يلى حسب موقع "onlymyhealth"، بدلاً من اللجوء إلى العلاجات الدوائية، فكر في اللجوء إلى المطبخ للحصول على حلول طبيعية ومريحة.

فيما يلي بعض الأطعمة المغذية للمساعدة في التخلص من الصداع خلال فصل الشتاء.

1. شاي الأعشاب الدافئشرب شاي الأعشاب الدافئ يمكن أن يوفر راحة مهدئة، ويمكن أن يساعد شاي النعناع أو شاي الزنجبيل أو شاي البابونج، المعروفين بخصائصهم المضادة للالتهابات، على استرخاء العضلات المتوترة وتخفيف الانزعاج الناتج عن الصداع. 2. الأطعمة الغنية بالمغنيسيوميلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في استرخاء الأوعية الدموية والعضلات، مما قد يكون مفيدًا في الوقاية من الصداع وتخفيفه. أدخل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل اللوز والسبانخ وبذور اليقطين والشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي. 3. الأسماك الدهنيةالأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، فقد يساعد تضمين هذه العناصر في نظامك الغذائي في تقليل شدة الصداع.

4. الحمضياتيمكن أن تكون الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، مفيدة في مكافحة نزلات البرد الشتوية والصداع المرتبط بالجيوب الأنفية.

5. الشوفان والحبوب الكاملةيمكن أن تساعد الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الشوفان والحبوب الكاملة في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يمنع انهيار الطاقة الذي قد يساهم في حدوث الصداع. 6.الزنجبيليحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع، اصنع منقوع الزنجبيل المهدئ عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن، يمكنك أيضًا إضافة لمسة من العسل. 7. الخضراوات الورقية الداكنةالخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم ومضادات الأكسدة، قم بدمجها في السلطات أو الحساء لتعزيز مكافحة الصداع.