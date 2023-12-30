“محظورات” على “مرضى العظام”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يتعرّض مرضى العظام لتفاقم حالتهم وزيادة سوئها لمجرد قيامهم ببعض الحركات المفاجئة أو التمارين الرياضية العنيفة، لذلك أبرز الأطباء قائمة بأهم المحظورات على المرضى للمحافظة على صحتهم.

ونصحت كبير جراحي العظام بكاليفورنيا باميلا ميهتا، وفقاً لصحيفة “هافنغتون بوست” الأمريكية، المرضى بالتوقف فوراً عن أداء الأنشطة الرياضية عند شعورهم بآلام في العضلات أو الأوتار أو الأربطة أو المفاصل، لأن ذلك يُنبئ عن إصابة بليغة محتملة.

كما أوصت ميهتا بتجنب رفع الأثقال دون توجيهات من المدرب، خوفاً من حدوث تمزقات والتواء في العضلات والأربطة والعظام والمفاصل، مع الابتعاد عن القيام بنوع واحد فقط من التمارين كونه يضع الكثير من الضغط على جزء واحد من الجسم.

وحذرت المرضى الذين يخضعون للعلاج الطبيعي بعد جراحات العظام، من التوقف عن حضور الجلسات الأسبوعية، حيث يؤدي ذلك لتراكم الأنسجة الندبية التي تزيد من أعراض التورم والالتهاب.