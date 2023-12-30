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استشاري في أمراض القلب: الإسراف في تناول التمر من الأسباب المشهورة لعدم التحكم بالسكري

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “خالد النمر” أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الإسراف في تناول التمر يعد من الأسباب المشهورة لعدم تحكم الشخص بالسكري.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس”، أن الإسراف في تناول التمر يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على العين والكلى والقلب.

وأفاد بأن عدد التمرات المسموح بها يوميا لمرضى السكري، يعتمد على وزن المريض ورياضته اليومية ومدى تحكمه في السكري.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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