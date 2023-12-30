أسباب ألم الثدي قبل الدورة ومتي يجب القلق

بيروت - نادين محمد - يعد التعامل مع التشنجات غير مريح بما فيه الكفاية خلال فترة الدورة الشهرية، ومع ذلك يعد ألم الثدي، أحد أعراض متلازمة ما قبل الحيض الشائعة والتي من المحتمل أن تكون ناجمة عن بعض التغيرات الهرمونية.

غالبًا ما تصل الأعراض إلى ذروتها قبل بدء الدورة الشهرية مباشرة، ثم تتلاشى أثناء فترة الحيض أو بعدها مباشرة.ومع ذلك، عندما تشعرين بالقلق بشأن التغيرات في ثدييك، استشيري طبيبك.إليك ما يجب أن تعرفينه عن أسباب ألم الثدي في وقت الدورة الشهرية وما يمكنك القيام به

أسباب ألم الثدي قبل الدورة الشهرية؟

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تعد التغيرات الهرمونية بسبب الدورة الشهرية هي السبب الأكثر شيوعا لألم الثدي وقد يتسبب انخفاض مستويات هرموني الاستروجين والبروجستيرون قبل الدورة الشهرية أيضا ألمًا في الثديين. يمكن أن تسبب هذه التغييرات أيضًا تورم العقد الليمفاوية، مما قد يساهم في ألم الثدي أيضًا.

قد يكون هناك أيضًا ارتباط بين ألم الثدي وهرمون البرولاكتين وقدد يحفز هذا الهرمون إنتاج حليب الثدي لدى النساء بعد الولادة، ويمكن أن يؤثر على الثديين .

قد يحدث ألم الثدي أيضًا في وقت قريب من وقت الإباضة، عندما يطلق المبيض بويضة للتخصيب المحتمل. وعادة ما يحدث ذلك قبل 12 إلى 14 يومًا من بدء الدورة الشهرية للمرأة.

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أعراض ألأم الثدي قبل الدورة

يحدث الألم في أحد الثديين أو كليهما.

وصول الألم إلى تحت الإبطين.

ظهور تكتلات في الثدي.

الشعور بمزيد من الشدة في منطقة الحلمة.

تعاني بعض النساء من ألم مستمر على مدار عدة أيام، وقد يؤدي ألم الثدي أيضًا إلى عدم الراحة عند ارتداء حمالات الصدر العادية أو الملابس الضيقة..

العلاجات المنزلية لألم الثدي قبل الدورة

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قد تساعد التغييرات التالية في نمط الحياة والعلاجات المنزلية في تخفيف ألم الثدي:

ارتداء حمالة صدر أكبر أو أكثر دعمًا أو تجربة مقاس مختلف خاصة في الليل

تقليل كمية الكافيين في النظام الغذائي عن طريق الحد من القهوة والصودا ومشروبات الطاقة والشاي

تناول كميات أقل من الملح لتقليل احتباس الماء

استخدام العلاج الساخن والبارد، مثل أكياس الثلج أو وسادات التدفئة

تناول المكملات الغذائية، مثل فيتامين E أو فيتامين B-6، مما قد يساعد في تقليل آلام الثدي.

قد تكون التمارين منخفضة التأثير مفيدة أيضًا، لكن الأنشطة عالية التأثير، مثل الجري أو القفز، قد تسبب ألمًا إضافيًا في الثدي.

متى ترى الطبيب؟

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يجب على المرأة مراجعة الطبيب إذا كان لديها أي من الأعراض التالية:

كتلة أو كتل مؤلمة في الثدي

إفرازات دموية أو كريهة الرائحة من الحلمة

ألم في الثدي يستمر لأكثر من عدة أسابيع

ألم في الثدي يجعل من الصعب القيام بالأنشطة العادية، حتى لو كان الألم مرتبطًا بالدورة الشهرية

علامات العدوى، مثل دفء أو احمرار الثدي أو الحمى

قد يكون من المفيد إخبار الطبيب إذا كان الألم يحدث باستمرار في نقاط معينة أثناء الدورة الشهرية.

عادةً ما يطرح الطبيب أسئلة حول أعراض المرأة لتحديد ما الذي يجعل الألم أسوأ أو أفضل ومدة استمراره.

قد يقوم الطبيب أيضًا بفحص الثدي بحثًا عن علامات الإصابة أو العدوى. في بعض الأحيان، قد يوصون بإجراء اختبار تصوير، مثل الموجات فوق الصوتية أو تصوير الثدي بالأشعة السينية.

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المصدر: هيلث لاين