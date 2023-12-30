شكرا لقرائتكم خبر عن لما تخلصى كوافير.. راقبى هذه العلامات قد تكون سكتة دماغية محتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سمعت من قبل عن حالة تعرف باسم متلازمة السكتة الدماغية التى تحدث فى صالونات التجميل؟، قد يبدو الأمر غير عادى، لكنه ظاهرة حقيقية يجب أن تكون على دراية بها.

على الرغم من أنها أمر نادر الحدوث، لكن معرفة أعراضها أمر بالغ الأهمية، فإذا لاحظت أيًا من هذه العلامات بعد زيارة الصالون فلا تترددى فى طلب العناية الطبية.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإنه عندما تقضي الكثير من الوقت فى انحناء رقبتك للخلف، كما هو الحال عند تنظيف شعرك فى الكوافير، فبعض السيدات قد تكون معرضة للإصابة بمتلازمة السكتة الدماغية فى صالون التجميل، وعلى الرغم من أنه أمر غير شائع، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية به وفهم الأعراض التحذيرية.

ما هي متلازمة السكتة الدماغية فى صالونات التجميل؟

تحدث متلازمة السكتة الدماغية في صالونات التجميل عندما تتضرر الشرايين الموجودة في رقبتك بسبب الجلوس فترات طويلة من خلال وضع رقبتك للخلف، ويحدث هذا عادةً عند غسل الشعر فى صالون التجميل ووضع رقبتك على الحوض لفترة طويلة للخلف، فيمكن أن يؤدي الضغط على الشرايين خلال هذا الوقت إلى حدوث إصابات صغيرة قد تسبب مشاكل مع مرور الوقت.

أعراض السكتة الدماغية الدوخة المفاجئة أو الإغماء

إذا شعرت بدوار مفاجئ أو نوبات إغماء بعد زيارة الكوافير، فمن الضروري أن تأخذ الأمر على محمل الجد.

صعوبة فى التحدث أو البلع

يمكن أن تكون مشاكل النطق أو صعوبة البلع مؤشرات على الإصابة بمتلازمة السكتة الدماغية في صالونات التجميل، إذا لاحظت هذه المشكلات، من الضروري طلب العناية الطبية على الفور.

حدوث رؤية ضبابية أو تغيرات في الرؤية

قد تكون التغيرات في رؤيتك، خاصة إذا أصبحت ضبابية أو مشوهة، أحد الأعراض، لا تتجاهل هذه التغييرات، لأنها قد تكون مرتبطة بالمتلازمة.

الخدر أو الضعف

إذا شعرت بالخدر أو الضعف المفاجئ، خاصة في جانب واحد من جسمك، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في تدفق الدم إلى الدماغ.

صداع حاد

في حين أن الصداع شائع، إلا أنه لا ينبغي تجاهل الصداع المفاجئ والشديد بعد زيارة صالون التجميل، يمكن أن يكون مؤشرا على وجود مشكلة في الشرايين.

كيفية منع متلازمة السكتة الدماغية في صالون التجميل1. تحدث مع مصفف الشعر إذا شعرت بأى ألم

تحدث إلى مصفف الشعر عن أي ألم تشعر به أثناء عملية غسل الشعر، فيمكنه ضبط موضع الحوض أو تقديم دعم إضافي لمنع فرط تمدد الرقبة.

2. خذ فترات راحة

إذا كنت ستقضي فترة طويلة في الصالون، خذ فترات راحة قصيرة لتمديد رقبتك وتجنب الضغط لفترة طويلة على الشرايين.

3. استخدم دعامة للرقبة

توفر بعض الصالونات دعمًا للرقبة أو وسائد أثناء غسل الشعر، يمكن أن يساعد استخدام هذه الأشياء في تقليل الضغط على رقبتك.