يقضي عليه بنسبة 99%..علماء يتوصلون لعلاج جديد يدمر الخلايا السرطانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديو جراف، كشفت فيه عن دراسات حديثة لعلاج جديد يقضي على الخلايا السرطانية بنسبة 99%.

وذكرت أن العلماء اكتشفوا بطريقة حديثة طريقة جديدة لتدمير الخلايا السرطانية، باستخدام ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء لتحفيز جزيئات “الأمينوسيانين”، من أجل تفكيك أغشية الخلايا السرطانية.

وبينت أن جزيئات “الأمينوسيانين” تستخدم في التصوير الحيوي كأصباغ صناعية تستخدم عادة بجرعات منخفضة للكشف عن السرطان.

وأفادت بأن جزيئات “الأمينوسانين” مفيدة جدا في ربط نفسها بالجزء الخارجي من الخلايا.