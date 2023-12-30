صحة ورشاقة

استشاري في جراحة العظام والمفاصل: “طقطقة” الجسم مجرد تحسن وهمي غير مفيد.. وبعض الممارسات العنيفة قد تسبب مضاعفات

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “إبراهيم الحميدي” استشاري جراحة العظام والمفاصل، أن الاهتمام بمفاصل الجسم هو أمر مهم خاصة بالنسبة لكبار السن.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من ”، أن “طقطقة” الجسم هي مجرد تحسن وهمي فقط للأشخاص الذين يعانون من آلام في المفاصل، مشيرا إلى أن بعض الممارسات العنيفة قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة.

وأشار إلى أن الحل الأمثل لعلاج المفاصل هو زيارة الطبيب المختص، وليس الاعتماد على الأعشاب أو العلاج الطبيعي فقط.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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