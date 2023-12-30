شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2023.. تطوير أول لقاحات للوقاية من الفيروس المخلوى التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح العلماء في عام 2023 لأول مرة على الإطلاق، في تطوير عدة لقاحات للوقاية من الفيروس المخلوى التنفسى، وهو من أشهر الفيروسات التنفسية الشائعة الذى يسبب مضاعفات خطيرة خاصة لكبار السن والأطفال الرضع، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز اللقاحات التي تم تطويرها خلال عام 2023 للوقاية من الفيروس المخلوى.

وبحسب موقع "abc news" وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على لقاحين للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من الفيروس المخلوي التنفسي لأن أجهزة المناعة تضعف مع تقدم العمر.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح Arexvy ، وهو أول لقاح في العالم للفيروس المخلوي التنفسي لكبار السن.

كما وافقت إدارة الغذاء والدواء أيضًا على لقاح المخلوى التنفسى للأمهات، والذي يُعطى للأمهات الحوامل في الثلث الثالث من الحمل بين 32 أسبوعًا و36 أسبوعًا من الحمل، وهو مصمم لتمرير الأجسام المضادة إلى الأطفال في الرحم، يمكن أن يوفر الحماية من الفيروس خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل.

وأخيرًا، لقاح يناسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر، تتوفر جرعتان من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة. الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي بروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي قدرة الجسم على محاربة مسببات الأمراض. وهي تختلف عن اللقاحات التي تحفز جهاز المناعة.