شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسن: "كبسولة صغيرة" تحت الجلد تمنع الحمل ثلاثة أعوام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، إن هناك طريقة يمكن من خلالها منع حدوث الحمل لمدة ثلاث أعوام، بواسطة كبسولة صغيرة توضع تحت الجلد بواسطة محقن خاص، حيث يضع الطبيب تحت الجلد كبسولة تحتوى على هرمون يؤدى إلى منع حدوث الحمل خلال هذه المدة الطويلة.

وأضاف الدكتور عمرو حسن أنه يضاعف من نجاح هذه الكبسولات أنها لا تؤثر على لبن الرضاعة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنفوجرافات توضح مميزات الكبسولة تحت الجلد وهى:

- الفاعلية العالية التى تصل إلى أعلى من 99%.

- تتكون من هرمون واحد وتخلو من هرمون الأستروجين الذي قد يحدث أعراض جانبية التي تشكو منها بعض السيدات المستعملات للأقراص.

- يمكن استعمال الكبسولات في حالة الرضاعة الطبيعية حيث إن الهرمون المستعمل لا يؤثر على كمية أو نوعية اللبن.

- طول مدة الحماية يعتبر ميزة كبيرة للمرأة التي استكملت عائلاتها أي التي أنجبت ما تريده من أطفال وتعتبر أن أي حمل بعد ذلك يعتبر حملًا غير مرغوب فيه، وقد تضطر إلى اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة والخطيرة مثل الإجهاض.

كيف تعمل الكبسولات؟

وأكد الدكتور عمرو حسن أنه لا تختلف طريقة عمل الكبسولات عن الهرمونات الأخرى في الأقراص أو في الحقن، فالهرمون المستعمل يوقف التبويض مؤقتًا من المبيض، كما أنه يؤثر على إفرازات عنق الرحم فتعطل دخول خلايا السائل المنوي إلى داخل تجويف الرحم وبذلك لا يحدث الحمل.

طريقة الاستعمال:

توضع الكبسولة تحت الجلد في الذراع، ويستعمل جهاز لحقن هذه الكبسولة.

الأعراض الجانبية:

يعتبر اضطراب الدورة هو أهم ما يجب أن تعلمه السيدة عن الأعراض الجانبية لهذه الوسيلة، إلا أن هذا الاضطراب ينقطع في أغلب الحالات بعد عام من استعمال الوسيلة، كما قد يحدث انقطاع في الدورة، إلا أن هذا الانقطاع لا يؤثر على صحتها ولا يدعو للقلق من ناحية حدوث الحمل، حيث أن فاعلية الوسيلة عالية جدًا كما ذكرت.

وهناك بعض الأعراض البسيطة الأخرى التي قد تحدث في بعض السيدات بشكل فردي، وهذا ما يوجب تطبيق القاعدة العامة في تنظيم الأسرة وهي المشورة عند الاختيار للوسيلة والمتابعة الطبية كل 6 أشهر.

واختتم مستشار وزير الصحة أن اختيار وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة أمر يقرره الطبيب، لذلك فيجب فحص السيدة أولًا فحصًا عامًا ويجب التأكد من عدم وجود أي حمل مبكر قبل وضع الكبسولة، كما يجب استبعاد الحالات المريضة بأمراض في الكبد أو أورام في الثدي، كما أنها تستدعى تدريب الأطباء كما هو الحال في استعمال اللوالب ولا شك أنها ستحل مشكلة المرأة التي أنجبت كل ما تريده من أطفال ومازالت في المراحل المبكرة من مرحلة الخصوبة وأمامها عشرة أو عشرين عامًا تحتاج فيها إلى الحماية من أخطار الحمل غير المرغوب فيه.



