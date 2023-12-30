شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تخس.. أدوات تساعدك على متابعة فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تحديد الأهداف الصحيحة لفقدان الوزن أمرًا ضروريًا للتخلص من الوزن الزائد بشكل صحي، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots، بعض النصائح التي يجب مراعاتها والقيام بها أثناء رحلة إنقاص الوزن، ومنها: - التركيز على فقدان الوزن المتوازنبدلاً من التركيز فقط على تقليل الوزن، حدد أهدافًا تعزز العادات الجيدة، مثل ممارسة التمارين - التركيز على فقدان الوزن المتوازنبدلاً من التركيز فقط على تقليل الوزن، حدد أهدافًا تعزز العادات الجيدة، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي صحي. -لا تتسرع في فقدان الوزن وكن بطيئًايوصى باستهداف فقدان الوزن تدريجيًا حيث قد يكون من الصعب الالتزام بالتغييرات الكبيرة وقد لا تكون مفيدة لصحتك. - التركيز على الصحة العامة فقدان الوزن هو الهدف الرئيسي ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك حرمان جسمك من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، أو القيام بالكثير من الرياضة ، أو القيام بأي شيء يمكن أن يؤثر على صحتك العامة، فمن المهم جدًا ألا تنسى صحتك ورفاهيتك أثناء محاولتك إنقاص الوزن، وهذا هو المفتاح لإدارة الوزن بشكل فعال. - فهم هدف فقدان الوزنتبدأ الخطوة الأولى نحو تحديد هدف معقول لفقدان الوزن شهريًا بفهم الهدف العام لفقدان الوزن، ومن المهم فقدان الوزن بشكل تدريجي مثل 0.5-1 كجم أسبوعيًا، أو حوالي 2-4 كجم كل شهر. فكر في عوامل مثل وزنك الحالي، والتمثيل الغذائي، ومدى نشاطك. -قسم أهدافك الشهرية لتحقيق نتائج دائمة، قم بتقسيم أهدافك الشهرية إلى أهداف أسبوعية أصغر يسهل الوصول إليها، ركز أيضًا على بناء روتين صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن. ما هو مقدار الوزن المناسب لإنقاصه خلال شهر؟غالبًا ما يُنظر إلى هدف فقدان الوزن الصحي والثابت على أنه خسارة 0.5 إلى 1 كيلو كل أسبوع، أو حوالي 2-4 كيلو كل شهر، لأن فقدان الوزن السريع يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل فقدان العضلات ومخاوف صحية أخرى.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز