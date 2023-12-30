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القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن الطهي بكميات كبيرة من الزيت أو تناول الأطعمة المقلية في الزيت له آثار سلبية على الصحة العامة، لذلك ينصح جميع خبراء الصحة بطهي الطعام باستخدام كمية أقل من الزيت أو بدون زيت، وذلك وفقًا لموقع healthshots.

وأكد التقرير أن الطهي باستخدام كميات من الزيت يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومضاعفات صحية، بينما يمكن أن يوفر الطهي باستخدام كميات أقل من الزيت فوائد صحية مختلفة، ما يجعله خيارًا جيدا للأشخاص الراغبين في الحصول علي نمط حياة صحية.

وقدم التقرير، بعض النصائح الذكية للطهي باستخدام زيت أقل أو بدون زيت ، لافتا أنه وفقًا لبحث نُشر عام 2016 في مجلة القلب الهندية ، فقد وجد أن بعض الزيوت، وخاصة الزيوت المكررة، يمكن أن تتحلل إلى مكونات سامة مثل الدهون المتحولة والجذور الحرة.

وإذا قمت بقلي الزيت بشكل متكرر، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه بشكل أكبر.

و يتم إنتاج المزيد من المكونات السامة غير المفيدة للقلب.

ما الفوائد الصحية للطهي باستخدام كمية أقل من الزيت؟

إذا اخترت الطهي باستخدام كمية أقل من الزيت أو بدون زيت، فيمكنك الاستمتاع بالعديد من الفوائد الصحية، ومنها:

- تقليل السعرات الحرارية

يساعد استخدام كمية أقل من الزيت في الطهي على تقليل السعرات الحرارية غير الضرورية، فـ الزيت مرتفع السعرات الحرارية، ومن خلال تقليل استخدامه، يمكنك إعداد وجبات ذات محتوى إجمالي أقل من السعرات الحرارية، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم أو تقليل السعرات الحرارية لأسباب صحية.

- صحة القلب

الطبخ باستخدام كميات أقل من الزيت يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب ، فإن اختيار طرق الطهي التي تتطلب كمية أقل من الزيت يمكن أن يدعم اتباع نظام غذائي صحي للقلب عن طريق تقليل تناول الدهون الضارة.

- تحكم في نسبة السكر في الدم

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، فإن الطهي باستخدام كمية أقل من الزيت مفيد، فيقول الخبراء إن الاستهلاك المفرط لبعض الزيوت، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، قد يساهم في مقاومة الأنسولين، ويمكن أن يساعد اختيار طرق الطهي التي تستخدم كمية أقل من الزيت في الحفاظ على مستويات السكر في الدم أكثر استقرارًا.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الزيت في الوجبات إلى إزعاج الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، فالطبخ باستخدام كميات أقل من الزيت قد يخفف من مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ، كما أنه يشجع على استهلاك المزيد من الأطعمة الكاملة، مثل الخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، والتي تعتبر أسهل بشكل طبيعي على الجهاز الهضمي.

- الاحتفاظ بالمغذيات

يمكن أن يؤدي الإفراط في طهي الطعام بالزيت الزائد إلى فقدان العناصر الغذائية المهمة، ويساعد الطهي باستخدام كميات أقل من الزيت في الحفاظ على القيمة الغذائية للمكونات، وهذا يضمن حصولك على أقصى استفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة في طعامك.

كيف يمكن طهي الطعام بكمية قليلة من الزيت؟الآن بعد أن عرفت الفوائد الصحية لاستخدام كمية أقل من الزيت، دعنا نستكشف طرقًا مختلفة للطهي باستخدام كمية أقل من الزيت أو بدونه.

- الطهي علي البخار

يتضمن الطهي بالبخار طهي الطعام باستخدام البخار، مما يساعد على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية دون الحاجة إلى إضافة الزيت. وهو فعال بشكل خاص بالنسبة للخضروات والأسماك والزلابية.

- الشوي

الشوي يضفي نكهة مدخنة على الطعام دون الحاجة إلى الإفراط في استخدام الزيت. إنها طريقة رائعة لطهي اللحوم الخالية من الدهون والخضروات وحتى الفواكه.

- الخبزالخبز ليس فقط لإعداد الكعك، إنه أسلوب طهي يسمح لك بإعداد مجموعة متنوعة من الأطباق بأقل كمية من الزيت. يقول بهاردواج إن هذه الطريقة مناسبة للحوم والخضروات.