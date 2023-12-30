شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية من متغير JN.1 لكورونا.. كيف تحافظ على صحة طفلك وتحميه من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا عن متغير جديد لفيروس كورونا يحمل اسم JN.1، وأنه "نوع مختلف من الفيروس"، وقابلية الانتقال قد تكون أكثر وقد تكون أكثر مهارة في التهرب من جهاز المناعة، قد يجعلك الأمر في سؤال عن كيفية حماية نفسك وبالأخص طفلك من العدوى.

ووفقًا لموقع "heslthsite"، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الأطفال وكبار السن إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وفيما يلي بعض النصائح للآباء لرعاية أطفالهم والحفاظ على سلامتهم وسط انتشار فيروس كورونا.



نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بمتغير JN.1 ​التأكد من غسل اليدين بشكل متكرريجب تعليم الأطفال عادة النظافة السليمة، فمن المهم جدًا أن يحافظوا باستمرار على غسل أيديهم وتنظيفها وتعقيمها، كما ينبغي القيام بذلك بشكل منتظم بعد عودتهم من المدرسة أو من وقت اللعب أو من أي نشاط خارجي آخر.

الحفاظ على نظام غذائي جيدتأكد من أن أطفالك يتناولون نظامًا غذائيًا صحيًا ومغذيًا، الطريقة الوحيدة لتعزيز مناعتهم أو الحفاظ عليها سليمة هي من خلال النظام الغذائي، من خلال إدراج الكثير من الخضار والفواكه وفيتامين C والبروتين والمغنيسيوم والمعادن الأخرى. جنبا إلى جنب مع النظام الغذائي، تأكد من تضمين ممارسة الرياضة البدنية يوميا، القليل من النشاط البدني لمدة نصف ساعة على الأقل يكفي لتقوية المناعة.

التأكد من ارتداء أقنعة الوجهأقنعة الوجه ضرورية في أوقات الوباء ، وقد وصفت منظمة الصحة العالمية معدل انتقال هذا المتغير بأنه مرتفع، لذا فإن ارتداء الأقنعة في كل مكان، على سبيل المثال، المدارس والمترو وغيرها من الأماكن المزدحمة أمر ضروري.

حافظ على التباعد الاجتماعيتأكد من أن أطفالك يعرفون قواعد وأنظمة الوباء، يعد التباعد الاجتماعي أمرًا ضروريًا في كل مكان، على سبيل المثال المدارس ومراكز التسوق والملاعب والأماكن العامة الأخرى.

الحفاظ على التهوية المناسبةأثناء الوباء، من الأفضل دائمًا البقاء في مكان جيد التهوية، تأكد من أن أطفالك يفعلون الشيء نفسه، إذا كانت المساحة جيدة التهوية، فإن خطر انتقال الفيروس سيكون منخفضًا لذا حافظوا على تهوية منازلكم جيدًا أيضًا.