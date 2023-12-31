شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بالنحاس.. تدعم مناعتك وتحارب نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد انتشار نزلات البرد فى فصل الشتاء، لذا من الضروري تقوية جهاز المناعة لديك والحفاظ على الصحة العامة، وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي دمج الأطعمة الغنية بالنحاس في نظامك الغذائي الشتوي.

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، يلعب النحاس، دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، ما يساهم في التمتع بصحة أفضل.

يشتهر النحاس بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم نظام المناعة القوي، خلال أشهر الشتاء عندما تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا.



فيما يلي بعض الأطعمة اللذيذة والمغذية الغنية بالنحاس التي يمكنك تضمينها في قائمة طعامك الشتوية:



أطعمة غنية بالنحاس هتدعم مناعتك وتحارب نزلات البرد ​1. المكسرات والبذوراللوز وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين هي مصادر ممتازة للنحاس، تناول حفنة من الوجبات الخفيفة للحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة والاستفادة من محتواها من النحاس. 2. الخضراوات الورقية الداكنةقم بدمج السبانخ واللفت والجرجير، لا تقدم هذه الخضروات الورقية جرعة كبيرة من النحاس فحسب، بل توفر أيضًا كمية من الفيتامينات والمعادن الحيوية للصحة العامة. 3. الحبوب الكاملةاختر الحبوب الكاملة مثل الكينوا والشعير والشوفان لإضافة النحاس إلى نظامك الغذائي، تساهم هذه الحبوب أيضًا بالألياف الغذائية، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي. 4. الفول والعدسالفول والعدس والحمص ليست فعالة من حيث التكلفة فحسب، بل إنها غنية أيضًا بالنحاس. 5. الشيكولاتة الداكنةالشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على النحاس بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، اختر الشيكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو للحصول على أقصى قدر من الفوائد.