شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لقشر الموز تخفيف أعراض الصدفية؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية تعد من الأمراض الجلدية التي تترك علامات على الجلد، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshots أن قشر الموز يساعد في علاج الصدفية ويعتبر هذا الأمر من العلاجات المنزلية التي أثبتت قدرتها في تخفيف الأعراض.

وأوضح التقرير، أن تناول الموز له فوائد صحية، كإمداد الجسم بالبوتاسيوم، والألياف، وبعض الفيتامينات، والعديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، وفي نفس السياق، قشر الموز تعتبر مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة والكاروتينات والبوليفينول التي يمكن أن تساعد في القضاء على الجذور الحرة الضارة من الجسم والجلد، وثبت أيضًا أنه يساعد في علاج الصدفية. ما هي الصدفية؟ الصدفية هى مرض جلدى مناعى ذاتى مزمن، يصاب به الشخص نتيجة لالتهاب في الجلد ويتعرض الجلد بلويحات حمراء ومتقشرة ومرتفعة ومثيرة للحكة في مناطق معينة من الجسم.

وللشرح الأوضح، فالصدفية من أمراض المناعة الذاتية حيث تهاجم مناعة الجسم نفسها، ويحدث خلل في المناعة، وتنجم الصدفية عن عوامل مثل الوراثة، وبعض الأدوية، والإجهاد، والتدخين. هل الموز جيد أم سيء في علاج الصدفية؟قشر الموز ليس بديلاً عن العلاج الدوائي للصدفية، فيمكن استخدامه فقط لتخفيف أعراض الصدفية، ويقترح أن قشر الموز يساعد في ترطيب وتبريد الجلد المتهيج نتيجة الإصابة بالصدافية، فقشر الموز له خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في إدارة الحكة. طريقة استخدام قشر الموز لعلاج الصدفية؟ تناول الموز يمكن أن يساعد في علاج الصدفية لأنه غني بمضادات الأكسدة، وأيضًا يمكن أن يساعد قشر الموز في هذا الأمر، لأنه يوفر الرطوبة ويساعد في تخفيف الحكة المرتبطة بالصدفية، علاوة على ذلك، أشارت الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في قشر الموز قد توفر فوائد صحية مختلفة عند استخلاصها.

وأسهل طريقة لعلاج المناطق المتضررة هي كشط الجلد الداخلي لقشر الموز، ودمجه مع دقيق الشوفان، وتطبيقه، وفرك المنطقة بلطف، وتركه لمدة 10-15 دقيقة.