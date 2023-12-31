شكرا لقرائتكم خبر عن البنجر للرياضيين.. فوائد مذهلة وعناصر غذائية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنجر أحد أهم الخيارات الصحية التي يمكن الاعتماد عليها في النظام الغذائي الصحي، ويحتوي على كم هائل من العناصر والفيتامينات والمعادن ويعزز من صحة الجسم وقوته وتعزيز صلابة عضلاته، ولكن وفقًا لتقرير نشر في موقع healthy human life فإن البنجر له خصائص وفوائد خاصة لمن يمارسون الرياضة والتمرينات الرياضية بجهد عالي.

الرياضي المحترف يحتاج لنظام تغذوي معين غني بالفيتامينات والمعادن والأملاح المعدنية التي تعوض ما فقده خلال التدريبات الشاقة التي يفقد خلالها السوائل والكثير من العناصر نتيجة الجهد الشاق.

ويصبح على الدوام جسمه في حالة طلب للعناصر والفيتامينات ولذلك فالبنجر يقدم للرياضيين فوائد خاصة جدًا منها:

تقليل فرص الإرهاق الشديد والاضطراب العضلي الذي يصيب بعضهم من كثرة انتظامها فى تدريباتهم اليومية

تعزيز عمل القلب وعضلته بأقوى كفاءة لتحمل الجهد الزائد والحمل التدريبي

تحسين الأداء الرياضي والعضلي والبدني أثناء ممارستهم لرياضتهم المختلفة

يمكن من خلال إدخال البنجر في النظام الغذائي تعزيز صحة الجهاز التنفسي للرياضي ما يعزز من كفاءة تمريناته ورياضته

يعزز البنجر من المستوى الرياضي لممارس الرياضة فهو يتمكن من ممارسه التدريبات عالية الكثافه بمنتهى الراحة دون تحميل زائد على عضلاته

وترجع أهمية البنجر في أنه يحتوي على عناصر جيدة ومفيدة تقوي الأعصاب لدى الرياضيين، تجعلهم أكثر قدرة على تحمل الأحمال، لأنه يعزز من تنشيط وسريان الدورة الدموية، كما يقلل من نسب الاختلالات فى ضغط الدم وارتفاعه، لذل ينصح الرياضيين على الدوام بإدخال البنجر في نظامهم الغذائي سواء بتناوله كمشروب مفيد ومغذي أو من خلال إدخاله في السلطات والأكلات المختلفة.