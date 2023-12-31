شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب الخدين.. نصائح ذهبية للتخلص منها تمامًا دون رجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب في الخدين أحد أهم المناطق التي يظهر بها الحبوب، وعادات كثيرة سيئة تمارسها الفتيات ولا تعي أنها السبب في تفاقم حالة الحبوب التي تظهر على الخدين دون كامل الوجه.

وذكر تقرير نشر في موقع pandia health أن حبوب الخد تنتج بعد أن يتعرض الجلد للكثير من الملوثات ومصادر العدوى المتكررة ولذا ينصح بضرورة التعرف على هذه العادات والتوقف عن فعلها تمامًا ومن أبرز هذه المشكلات:

- تابع لدى مختص إذا كنت تعاني من اضطراب أو مشكلة بالهرمونات فهي أحد أهم اسباب ظهور هذه النوعيات من الحبوب لذا عليك بالالتفات لقياس مستويات هرموناتك كل فتره دون إهمال أو تأخير

- استخدامك لمنتجات غير مناسبة لبشرتك سواء في الترطيب أو الغسول أو التنظيف أو التقشير، كلها مسببات لظهور حبوب الوجه.

- كثرة العبس بالوجه والبثور يزيد من ظهورها وتكاثرها لذا عليك بمقاومة هذه الرغبة ولا تلمس وجهك ولا البثور.

- استخدامك لأدوات أو فرش أو أدوات للميك أب والمكياج من شخص آخر أو عدم الاعتناء بمثل هذه الأدوات الخاصة بك يجعلك عرضة لحبوب الوجه الشديدة.

- يجب أن تهتم بنظافة مكان نومك فسريرك ووسادتك وكل ما يخصك وتنام عليه بالساعات الطويلة يتحكم بشكل كبير في وضع بشرتك في اليوم التالي.

- قم بتطهير يديك على الدوام خاصة عند التعامل وملامسه وجهك كثيرًا.

- اهتم بتنظيف بشرتك على الدوام ولكن دون إسراف لأنه يسبب حبوب وبثور.

- قم بتنظيف السرير الذي تنام فيه يوميًا والوسادات أيضًا لانها مصدر هام جدًا للعدوى.

- التعرض للبكتيريا والعدوى والتي تزيد فرصها مع الصاق الموبايل للوجه عند التحدث.

- يجب ان تستشير طبيبك الخاص للتعرف على السبب الكامل المرض الذي يسبب حبوب الوجه دون التخلص الكامل منها أو ظهور ندبات.