شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية للينسون النجمى.. يحارب الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الينسون النجمى يعد من الأعشاب التي يجب أن ندرجها في نظامنا الغذائي لما له من خصائص طبية رائعة، ولذا قدم موقع healthshots، بعض هذه الفوائد المهمة حيث إنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة، والتي تساهم بشكل ملحوظ في علاج الالتهابات بالإضافة إلى ضبط التوازن الهرموني.

وأشار التقرير إلي أن اليانسون النجمى تعود جذوره إلى الصين، وعلى الرغم من أنه حلو المذاق، إلا أنه يستخدم لتعزيز نكهات الأطباق اللذيذة، كما تم استخدامه كدواء صيني منذ سنوات.

ما هي القيمة الغذائية للينسون النجمة؟ملعقة كبيرة من الينسون النجمة غنية بالعناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 7

إجمالي الدهون: 0.3 جرام

الدهون المشبعة: 0 جرام

الكولسترول: 0 ملغ

الصوديوم: 0.3 ملغ

البوتاسيوم: 30.3 ملغ

إجمالي الكربوهيدرات: 1.1 جرام

الألياف الغذائية: 0.3 جرام

البروتين: 0.4 جرام

الكالسيوم: 1%الحديد: 4%

وقدم التقرير بعض الفوائد الطبية للينسون النجمة، ومنها: - يحارب الالتهابات يكافح الالتهابات، وذلك وفقا لهذه الدراسة، التي نشرت في مجلة العدوى ومقاومة الأدوية ، وجد أنه فعال في علاج الالتهابات المستمرة، والتي تشمل الالتهابات الجلدية البكتيرية. - يحافظ على التوازن الهرمونييحتوي على الأنيثول، وهو مركب له نفس تأثير هرمون الاستروجين في الجسم، وهذا يساعد حقًا الينسون النجمة على تنظيم تقلصات الدورة الشهرية وإدارة التغيرات الهرمونية الأخرى. - يقلل من الإجهاد التأكسديالينسون النجمة مليء بمضادات الأكسدة مثل كيرسيتين ولينالول، والتي يمكن أن تحارب الجذور الحرة عن طريق حماية الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدي.

كيف يتم استخدام اليانسون النجمي في الطعام؟يمكن استخدام في الأطعمة المختلفة لإضافة مجموعة متنوعة من النكهات، ولكنه غالبًا ما يستخدم فى السوائل مثل الشاي والعصائر فهو يعطي رائحة ومذاقًا مختلفًا للمشروبات ويضاف الينسون النجمة الكامل أو اليانسون المطحون إلى الشوربة لتعزيز النكهة.