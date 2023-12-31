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القاهرة - سامية سيد - تقلب المزاج، والتعرق الليلي.. إذا كنت قد سمعت عن هذه الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث، فمن المحتمل أنك سمعت عن علامة مخيفة أخرى وهي زيادة الوزن، ورغم أن كل امرأة تعاني من انقطاع الطمث بشكل مختلف، فإن العديد من النساء يعانين من زيادة الوزن التي غالبًا ما تكون خارجة عن السيطرة، في هذا التقرير نصائح تساعدك على إنقاص الوزن بعد انقطاع الطمث، بحسب موقع obgynal.

لماذا تحدث زيادة الوزن بعد انقطاع الطمث

تحدث زيادة الوزن في سن اليأس لأسباب عديدة، التغيرات الهرمونية، مثل الانخفاض الكبير في مستويات هرمون الاستروجين، يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن حول البطن والفخذين.

ومع ذلك، فإن المستويات الهرمونية ليست السبب الوحيد فقدان العضلات المرتبط بالعمر، الوراثة، وعوامل نمط الحياة، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، يمكن أن تساهم جميعها في هذا الشعور.

نصائح لإنقاص الوزن أثناء انقطاع الطمث - ممارسة الرياضة

مع تقدمك في العمر، غالبًا ما تنخفض كتلة العضلات، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك. لذا، إذا كنت تأكل بقدر ما تأكله دائمًا ولكنك لا تمارسي الرياضة بشكل أكبر، فسوف يزيد وزنك.

يمكنك بسهولة مقاومة زيادة الوزن من خلال ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، مثل المشي السريع أو الركض.

- نظام غذائي صحى

للحفاظ على الوزن أو حتى إنقاصه أثناء انقطاع الطمث، قد يكون من المفيد تناول كميات أقل مما تناولته في وقت سابق.

بشكل عام، تناول 200 سعرة حرارية أو أقل مما كنت تتناوله عندما كنت تبلغ من العمر 30 أو 40 عامًا يمكن أن يساعدك على تحقيق الوزن المطلوب.

ومع ذلك، من الضروري عدم تجويع نفسك. بدلًا من ذلك، ركزى على تناول نظام غذائي متوازن من الناحية الغذائية.

اختارى اللحوم الخالية من الدهون والخضروات والحبوب الكاملة والفواكه بدلاً من الآيس كريم والحلويات والمقرمشات.