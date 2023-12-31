شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الجزر والبنجر هيخلصك من السموم ويرطب جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزر والبنجر من الأطعمة التي ينصح خبراء الصحة بإضافته لنظامك الغذائي للحصول علي فوائده الكثيرة للجسم والصحة العامة حيث تناولهم كعصير يحسن عملية الهضم، ويقوي الجهاز المناعي، ورطوبة الجسم والحد من إصابته بالجفاف، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthshots. القيمة الغذائية لعصير الجزر والبنجر عصير البنجر والجزر غني بالفيتامينات A وC والفولات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، فهو يوفر خيارًا منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية مع فوائد صحية عديدة. ما الفوائد الصحية لشرب عصير الجزر والبنجر؟وبصرف النظر عن الحفاظ على رطوبة الجسم، فإن عصير الجزر والبنجر له العديد من الفوائد الصحية. هنا بعض: - يحسن صحة القلب يدعم صحة القلب من خلال المساعدة في خفض ضغط الدم، ويمكن أن يحدث هذا، لأن النترات الموجودة في البنجر يمكن أن توسع الأوعية الدموية. - يكافح الالتهاباتالعصير مليء بمضادات الأكسدة ، و لذلك، قد يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم. - يحسن عملية الهضميحتوي عصير البنجر والجزر على الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد في حركات الأمعاء المنتظمة ويعزز صحة الأمعاء. - يقوي المناعةيمكن أن يساهم مزيج العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات A وC، في هذا العصير في تقوية جهاز المناعة ، يمكن أن يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات. - يعزز القدرة على التحملقد تعمل النترات الموجودة في البنجرعلى تحسين أداء التمارين الرياضية عن طريق زيادة تدفق الأكسجين إلى العضلات. - التخلص من السموميحتوي على مركبات قد تدعم وظائف الكبد، وتساعد في عملية إزالة السموم وتعزيز تطهير الجسم بشكل عام. - مفيد لصحة الجلدقد يساعد عصير الجزر والبنجر في الحصول على بشرة صحية ومتوهجة والسبب إحتوائهم علي فيتامين C المفيد للبشرة. كيف يتم تحضير عصير الجزر والبنجر؟• امزجي حبة أو اثنتين من حبات البنجر، وجزرتين أو ثلاث جزر (حسب الحجم)، وقطعة صغيرة من الزنجبيل. • قم بتصفية الخليط واستمتع بعصير طازج.

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