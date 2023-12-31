شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه يجب تجنبها للسيدات أثناء فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الحمل، يعد تناول نظام غذائي متوازن أمرًا مهمًا لصحة الأم والطفل، في حين أن معظم الفواكه آمنة، إلا أن هناك عددا قليلا من الأطعمة يجب على النساء الحوامل تناولها باعتدال أو تجنبها تمامًا بسبب المخاطر المحتملة، فيما يلي بعض الفواكه التي يجب تجنبها أثناء الحمل وفقًا لموقع "onlymyhealth". للحوامل.. فواكه يجب تجنبها أثناء فترة الحمل ​1. الباباياعلى الرغم من أن تناول البابايا الناضجة بكميات معتدلة يعتبر آمنًا بشكل عام، إلا أن البابايا غير الناضجة أو شبه الناضجة تحتوي على مادة اللاتكس، مما قد يؤدي إلى تقلصات ويؤدي إلى الولادة المبكرة". 2. الأناناسيحتوي الأناناس على إنزيم يسمى بروميلين، والذي قد يؤدي بكميات كبيرة إلى تليين عنق الرحم ويؤدي إلى تقلصات. 3. المانجوفي حين أن المانجو الناضجة آمنة للأكل أثناء الحمل وتوفر الفيتامينات الأساسية، إلا أنه يجب تجنب تناول كميات زائدة من المانجو غير الناضجة (الأخضر أو الخام)، حيث تحتوي المانجو غير الناضجة على مركبات قد تؤدي إلى تقلصات الرحم. 4. البطيخالبطيخ آمن بشكل عام أثناء الحمل ومع ذلك، بسبب محتواه العالي من الماء، فإن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التبول، مما قد يسبب عدم الراحة، خاصة أثناء الليل.

5. عصائر الفواكه المعلبة غالبًا ما تحتوي عصائر الفواكه المعلبة على سكريات مضافة ومواد حافظة، اختار الفواكه الطازجة أو المجمدة بدون سكريات مضافة لضمان خيار صحي أثناء الحمل.

6. الأفوكادوالأفوكادو هو ثمرة مغذية ومصدر كبير للدهون الصحية، ومع ذلك، فهو غني بالسعرات الحرارية، لذا فإن الاعتدال هو المفتاح لتجنب الإفراط في تناول السعرات الحرارية.