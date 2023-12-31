شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2023.. المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام.. سرطان الرئة أخطرها والان مع تفاصيل الخبر
وتابع استشارى الصدر حديثه موضحًا أهمية التعرف على الأعراض التحذيرية المبكرة، التي تنذر بمشكلة في الرئة، وتصبح علامة لإمكانية الإصابة بسرطان الرئة ومنها:
عند الإصابة بسرطان الرئة يكون المريض سعاله شديدًا متواصلاً لا يستجيب لأى علاجات مهما كانت لفترات طويلة، ويكون المريض شديد الحساسية للإصابة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية في الجهاز التنفسى والرئة بشكل خاص، إلى جانب النهجان الشديد، وصعوبات في التنفس، وتزييق في الصدر، أو إصدار صوت عند التنفس خلال الشهيق والزفير.
البلغم مصحوب بالدم ويكون الدم مميزًا ولونه أحمر فاتح.
ويقل وزن المريض بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، وتقل شهيته تمامًا وبشكل ملحوظ أيضًا.
يؤثر أيضًا في بعض الحالات على الجهاز الهضمى، فيضطرب الهضم وتضطرب الشهية أيضًا.
واختتم نائب مدير الحميات حديثه، بأنه يتم إجراء أشعة مقطعية وبعض الاختبارات المتخصصة الأخرى للكشف عن الورم بالرئة، مع التعرف على التاريخ العائلى للمرض بعائلة المريض.
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