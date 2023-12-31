شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2023.. شهادة عالمية لمصر لقضائها على الحصبة والملاريا وشلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجار طبى هذا العام أضيف إلى ملف الصحة بإعلان منظمة الصحة العالمية حصول مصر على شهادة خلوها من الحصبة والحصبة الألمانية، وفى طريقها للقضاء على مرض الدرن أو السل، بجانبها قضائها على الملاريا والبلهارسيا.

كما احتفلت مصر هذا العام فى اليوم العالمى لشلل الأطفال بمرور 17 عاما على إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض رسمياً منذ 2006، وتسجيل آخر حالة إصابة عام 2004 بعد إطلاق حملات قومية للتطعيم عديدة على مدار سنوات تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان.

وكشفت تقارير وزارة الصحة توجيهات القيادة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكثيف الحملات القومية للقضاء على شلل الأطفال من خلال برنامج متكامل يشمل التطعيم الروتيني وحملات التطعيم القومية المكثفة باستخدام أفضل أنواع اللقاحات وتبني استراتيجيات التطعيم الأكثر فاعلية، يأتى ذلك إلى جانب تطوير معهدى شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة، باستثمارات تبلغ 85 مليون جنيه.

مصر خالية من شلل الأطفال فى نبأ سار أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2006 رسميا خلو مصر من مرض شلل الأطفال، ويعني هذا انضمام مصر إلى قائمة بلدان العالم التي نجحت فى التحرر من شلل الأطفال، كما أشادت بجهود الجهات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية التى تعاونت مع مصر لتحقيق هذا الهدف.

ووفقا لمنظمة اليونيسيف في 2018، دخلت مصر المرحلة الأخيرة للقضاء على المرض تمامًا وضمان عدم ظهور حالات جديدة بسبب أي فيروسات قادمة من الخارج، وذلك عن طريق تطبيق الاستراتيجية الدولية التي توصي بإضافة جرعة تطعيم بالحقن إلى جرعة التطعيم الفموي في الشهر الرابع، على أن تبقى الست جرعات الأخرى بالفم كما هي.

كما أعلنت الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة اليونيسف تخصيص تمويل جديد بقيمة 500 مليون يورو لاستئصال شلل الأطفال وحماية 370 مليون طفل من شلل الأطفال سنوياً