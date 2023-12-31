بالذكاء الاصطناعي.. “سمّاعات” تكشف أمراض القلب

وأوضحت السلطات الصحية في بريطانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينشال تايمز”، أن السماعة اعتمدت وجربت، ليصبح من الممكن فحص قلب المريض في العيادة الصغيرة، دون الحاجة لإحالته -إلى المستشفى.

وستكون السماعة الطبية، أول منتج للذكاء الاصطناعي يمكن الاعتماد عليه لوصف الأدوية المنقذة للحياة، من دون الحاجة إلى مراجعة متخصصة أولاً.

يذكر أن السماعة من تصميم، شركة “إيكو” التابعة لمستشفى مايو كلينيك الأمريكي، وهي ستسهم في التغلب على فترات الانتظار الطويلة لمرضى القلب في بريطانيا والتي تصل من 8 إلى 12 شهرًا.