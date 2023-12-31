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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالذكاء الاصطناعي.. “سمّاعات” تكشف أمراض القلب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
وزعت السلطات الصحية في بريطانيا، سماعات طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 200 عيادة في البلاد، بعد أن حصلت على الموافقات اللازمة، حيث أحدثت السماعات تحولاً كبيراً في مجال استكشاف أمراض القلب مبكراً وبسرعة وبأقل تكلفة.
وأوضحت السلطات الصحية في بريطانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينشال تايمز”، أن السماعة اعتمدت وجربت، ليصبح من الممكن فحص قلب المريض في العيادة الصغيرة، دون الحاجة لإحالته -إلى المستشفى.
وستكون السماعة الطبية، أول منتج للذكاء الاصطناعي يمكن الاعتماد عليه لوصف الأدوية المنقذة للحياة، من دون الحاجة إلى مراجعة متخصصة أولاً.
يذكر أن السماعة من تصميم، شركة “إيكو” التابعة لمستشفى مايو كلينيك الأمريكي، وهي ستسهم في التغلب على فترات الانتظار الطويلة لمرضى القلب في بريطانيا والتي تصل من 8 إلى 12 شهرًا.