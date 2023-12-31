صحة ورشاقة

“المكملات” مجرد “خدعة”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تظهر الأبحاث الجديدة، أن العديد من المكملات الغذائية تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تفوق احتياجات الجسم.

وأكد كبار الأطباء بجامعة “هارفارد” الأمريكية، أن تركيز تلك الفيتامينات والمعادن في مكون دوائي واحد، ما هو إلا حيلة من الشركات المصنعة لخداع العامة ودفعهم إلى شراء منتجاتهم التي عادةً ما تكون باهظة الثمن.

وحذر الأطباء من الاعتماد على المكملات الغذائية شائعة الاستخدام في الحفاظ على الحيوية والنشاط، واستبدالها بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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