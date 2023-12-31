“المكملات” مجرد “خدعة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تظهر الأبحاث الجديدة، أن العديد من المكملات الغذائية تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تفوق احتياجات الجسم.

وأكد كبار الأطباء بجامعة “هارفارد” الأمريكية، أن تركيز تلك الفيتامينات والمعادن في مكون دوائي واحد، ما هو إلا حيلة من الشركات المصنعة لخداع العامة ودفعهم إلى شراء منتجاتهم التي عادةً ما تكون باهظة الثمن.

وحذر الأطباء من الاعتماد على المكملات الغذائية شائعة الاستخدام في الحفاظ على الحيوية والنشاط، واستبدالها بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.