للتخلص من “الكوليسترول”.. 7 خضروات شتوية هي الحل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لا يوجد أعراض لارتفاع الكوليسترول في الدم، وتعد الطريقة الوحيدة للكشف عن الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول هو إجراء اختبار الدم، بحسب ما نشره موقع “Mayo Clinic”.

ووفقًا للمعهد القومي للقلب والرئة والدم NHLBI الأميركي، ينبغي إجراء أول فحص للكوليسترول بين سن 9 أعوام و11 عامًا، ثم تكراره كل خمس سنوات بعد ذلك، ويوصي المعهد بإجراء فحوصات الكوليسترول كل عام أو عامين للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا وللنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 55 و65 عامًا. وينبغي أن يخضع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لفحوصات الكوليسترول سنويًا.

وإذا لم تكن نتائج الاختبار ضمن نطاقات مرغوبة، أو إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو أمراض القلب أو عوامل الخطر الأخرى، مثل داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فربما ينصح الأطباء بتكرار اختبارات الدم في فترات متقاربة.

الوقاية من ارتفاع الكوليسترول

ويشير موقع “Mayo Clinic” إلى أنه للوقاية من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ينصح الخبراء باتباع نفس تغييرات نمط الحياة الموصوفة للحفاظ على صحة القلب، والتي تشمل ما يلي:

1. تَناوُل نظام غذائي قليل المِلح يُركِّز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

2. الحدُّ من كمِّيَّة الدهون الحيوانية واستخدام الدهون الجيِّدة باعتدال.

3. التخلُّص من الوزن الزائد، والحفاظ على الوزن الصحي.

4. الإقلاع عن التدخين.

5. ممارسة التمارين معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

6. التعامُل مع ضغوط الحياة بهدوء وتجنب التوتر والقلق.

خضروات لخفض الكوليسترول

وبحسب ما نشره موقع India، يمكن خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL عن طريق تناول الخضروات المتوافرة في موسم الشتاء التالية:

1. السبانخ

تعتبر السبانخ، المليئة باللوتين والبوتاسيوم والألياف، مصدرًا غذائيًا قويًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

2. القرنبيط

يعد القرنبيط من الخضروات الشتوية الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومركبات يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

3. الجزر

إن الجزر، الغني بالبيتا كاروتين والألياف المفيدة لصحة الجسم، يعد مفيدًا أيضًا للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

4. الكالي

يحتوي الكالي على نسبة عالية من الألياف، التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب بشكل عام.

5. القرع الشتوي

إن القرع الشتوي غني بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة لصحة القلب، والتي يمكن أن تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

6. الشمندر

يحتوي البنجر على مركبات طبيعية قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

7. كرنب بروكسل

إنه عبارة عن ملفوف صغير غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار.