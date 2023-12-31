هل قشر الموز يخفف أعراض الصدفية؟

بيروت - نادين محمد - .

تناول الموز له فوائد صحية عديدة، لكن هل تعلمي أن قشور الموز لها فوائد صحية مماثلة؟. الموز من الفواكه اللذيذة والصحية التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والفيتامينات والألياف والمعادن،قشر الموز مفيد بنفس القدر بالنسبة لكِ. قشور الموز هي مصدر غني لمضادات الأكسدة والكاروتينات والبوليفينول التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة الضارة للجسم والجلد. وحسب تجارب اتضح أن الخصائص هذه من شأنها علاج حالة جلدية تسمى الصدفية.



ما هي الصدفية؟



الصدفية هي مرض جلدي مناعي ذاتي مزمن حيث يوجد التهاب في الجلد يظهر في شكل بقع حمراء ومتقشرة وبارزة ومثيرة للحكة في مناطق معينة من الجسم. عند الإصابة بالصدفية تهاجم مناعة الجسم نفسهاليحدث خلل في المناعة. يمكن أن تنجم الصدفية عن عوامل مثل الوراثة، وبعض الأدوية، والإجهاد، والتدخين.

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هل الموز جيد أم سيء للصدفية؟



"بما أن قشر الموز ليس بديلاً عن العلاج السريري للصدفية، فيمكن استخدامه فقط لتخفيف أعراض الصدفية . قشر الموز له تأثير مهدىء كما أنه يعمل على ترطيب أي تهيج أو ألم متعلق بالرقعة المصابة.

قشر الموز ليس بديلاً عن العلاج السريري للصدفية-المصدرfreepik



لا توجد أدلة كافية لاستنتاج أن الموز أو قشوره علاج فعال للصدفية. مع ذلك، قد يكون لقشور الموز مزايا معينة.

تعد الحكة من أعراض الصدفية، قشر الموز يساعد في تخفيف هذه الأعراض. قشر الموز له خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الحكة. فركه على المنطقة المصابة قد يخفف الأعراض.



كيفية استخدام قشر الموز لعلاج الصدفية؟



تناول الموز يمكن أن يساعد في علاج الصدفية لأنه غني جدًا بمضادات الأكسدة. إلى جانب ذلك، يساعد تطبيق قشر الموز أيضًا لأنه يرطب الجلد ويساعد في تخفيف الحكة المرتبطة عمومًا بالصدفية. أيضا، أشارت الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في قشور الموز لها فوائد صحية مختلفة عند استخلاصها. قشر الموز له فوائد طبيعية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومهدئة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الصدفية. أسهل طريقة لعلاج المناطق المتضررة هي كشط الجلد الداخلي لقشر الموز، ودمجه مع دقيق الشوفان، وتطبيقه، وفرك المنطقة بلطف، وتركه لمدة 10-15 دقيقة.

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هل هناك أي آثار جانبية لاستخدام قشر الموز لعلاج الصدفية؟



لا توجد آثار جانبية لتطبيق قشر الموز لعلاج الصدفية، ولكن من المهم استشارة طبيب الأمراض الجلدية قبل تطبيق أي شيء على المناطق المصابة بالصدفية.

لا توجد آثار جانبية لتطبيق قشر الموز لعلاج الصدفية-المصدرfreepik



علاجات منزلية أخرى فعالة في علاج الصدفية:

كُركُمال

الصبار

أملاح البحر الميت

معجون الشوفان

زيت شجرة الشاي

خل حمض التفاح

المكملات الغذائي

أيضا، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية لأنها تحتوي على خصائص جيدة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

