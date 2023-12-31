شكرا لقرائتكم خبر عن متغير كورونا الجديد.. 5 طرق لتجنب العدوى أثناء احتفالات العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاستعداد للاحتفال بالعام الجديد قد تنسى نفسك وسط الزحام وتزيد من الاختلاط في الأماكن المغلقة، ما قد يجعلك عرضه في الطقس البارد لالتقاط أي عدوى بسهولة.

ووفقًا لموقع "healthsite"، نعرض فيما يلى أبرز نصائح لتحصين نفسك من انتقال أي عدوى خاصة متغير كورونا الجديد.

ارتدِ القناع دائمًا

يمكن أن يساعدك القناع على البقاء آمنًا ومحميًا، حتى لو كان المكان الذي تتواجد فيه مزدحمًا للغاية، ارتديه في جميع الأوقات خاصة في الأماكن المغلقة.

لا تخرج إذا كانت مناعتك منخفضة

ومن المهم أن تتذكر أن صحتك تأتي قبل أي احتفال، إذا لم تكن أنت أو أحد أفراد أسرتك تتمتع بقوة مناعية جيدة، فمن الأفضل البقاء في المنزل والاحتفال بليلة رأس السنة الهادئة، يعد الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو المناعة المنخفضة معرضون لخطر كبير لالتقاط أي عدوى بسرعة كبيرة.

التعقيم

إذا كنت بالخارج، استمر في تعقيم يديك، هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأي مرض فيروسي.

تجنب الأماكن المزدحمة للغاية

وتعتبر الأماكن المزدحمة خطيرة خاصة مع استمرار انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد أن أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من ارتفاع معدل انتقال المتغير الجديد، لذا من الأفضل تجنب الأماكن المزدحمة.

قم بتغطية أنفك أثناء العطس

إلى جانب اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تمرض، قم بتغطية أنفك وفمك أثناء العطس، لا تعطس في يديك، استخدم منديلًا أو مرفقك.