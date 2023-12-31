شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2023 المبادرة الرئاسية.. أعراض سرطان الجهاز الهضمى من المريء إلى المستقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ممدوح الشربينى، أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة، وعضو لجنة أورام الجهاز الهضمى بالمعهد القومى للأورام، عن أن أورام الجهاز الهضمى من أكثر أنواع الأورام شيوعًا وانتشارًا، وهو عبارة عن جهاز أنبوبى يبدأ من المريء مرورًا إلى المعدة والأثنى عشر والأمعاء الغليظة والقولون الصاعد والقولون النازل والأمعاء الدقيقة ثم المستقيم .

وعن أعراض الأورام فى كل عضو، كما كشف عنها عضو لجنة أورام الجهاز الهضمى بالمعهد القومى للأورام فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه بالنسبة للمريء تشمل الأعراض الأولية صعوبة فى البلع الطعام العادى ثم فى مرحلة متقدمة تكون هناك صعوبة فى ابتلاع السوائل.

أما عن أعراض سرطان المعدة، تشمل الشعور بألم بعد تناول الطعام أو فقدان للشهية ومن الممكن أن يحدث فقدان غير مبرر للوزن، وفى مرحلة متقدمة يحدث نزيف أو قيء دموى.

أما عن الأعراض التحذيرية لسرطان القولون الصاعد والنازل تشمل الإمساك أو مخاط أو دم فى البراز، أما بداية أعراض المستقيم والشرج تتشابه مع أعراض البواسير، لذا اذا كان هناك أى أعراض للبواسير يجب عدم الاستهانة والخضوع لفحص شامل للشرج والمستقيم، ويجب الأخذ فى الاعتبار العامل الوراثى الذى يلعب دورا كبيرا فى التشخيص.

وأوضح أستاذ الأورام، أن أفضل وسائل التشخيص هو المنظار الاستكشافى ويتم أخذ عينة من المعدة وعمل تحليل باثولوجى لها، مضيفًا أن طرق العلاج الآن أصبحت سهلة، بالنسبة للقولون يتم استئصال الورم وتوصيل النهايات ببعضها البعض، ولكن فى حالات الورم المتقدم يتم عمل تحويل مؤقت وبعد الجراحة الثانية والعلاج الكيماوى يتم توصيل النهايات مرة تانية.