صحة ورشاقة

استشارية في طب الأسرة: الراحة واحتساء السوائل الدافئة من أهم أساليب التغلب على الإنفلونزا في فصل الشتاء

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت الاستشارية في طب الأسرة في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور “نورة المالكي”، أن هناك العديد من الأمراض الشائعة التي تظهر خلال فصل الشتاء.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “صباح ”، أن من الأمراض المنتشرة خلال فصل الشتاء هو مرض الإنفلونزا أو ما يسمى بـ “نزلة البرد”.

وأوضحت أن تناول المضاد الحيوي لمعالجة الإصابة بالإنفلونزا، هو أمر خاطئ لأنه يضعف الجهاز المعاني.

وأشارت إلى أن من أهم طرق ووسائل معالجة الإنفلونزا هي شرب الوسائل الدافئة بكثرة خلال فصل الشتاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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