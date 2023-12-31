استشارية في طب الأسرة: الراحة واحتساء السوائل الدافئة من أهم أساليب التغلب على الإنفلونزا في فصل الشتاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت الاستشارية في طب الأسرة في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور “نورة المالكي”، أن هناك العديد من الأمراض الشائعة التي تظهر خلال فصل الشتاء.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “صباح السعودية”، أن من الأمراض المنتشرة خلال فصل الشتاء هو مرض الإنفلونزا أو ما يسمى بـ “نزلة البرد”.

وأوضحت أن تناول المضاد الحيوي لمعالجة الإصابة بالإنفلونزا، هو أمر خاطئ لأنه يضعف الجهاز المعاني.

وأشارت إلى أن من أهم طرق ووسائل معالجة الإنفلونزا هي شرب الوسائل الدافئة بكثرة خلال فصل الشتاء.