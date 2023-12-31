9 فوائد لتناول حليب الكركم قبل النوم ..إليك طريقة تحضيره

بيروت - نادين محمد - يعد حليب الكركم، والذي يسمى أيضًا الحليب الذهبي، هو بالفعل نعمة لصحتك. فهو لا يحافظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء فحسب، بل يقدم أيضًا عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية خاصة عند تناوله قبل الذهاب إلى السرير إليك لماذا يعد حليب الكركم مفيدًا لصحتك وكيفية تحضيره في أقل من خمس دقائق كمشروب دافىء في ليلة رأس السنة.

1. مضاد للالتهابات

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يحتوي الكركم على مركب الكركمين وهو مضاد أكسدة قوي عند دمجه مع الحليب الغني بالكالسيوم والمواد المغذية الأساسية الأخرى، يتم تعزيز التأثيرات المضادة للالتهابات لذا فهو فعال للغاية لعلاج أي آلام في العضلات أو المفاصل، وحتى شفاء الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل كما يحمي الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وبالتالي فهو يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وغيرها..

2. مقوي للمناعة

يعد الكركم غني بمضادات الأكسدة وله خصائص تعزز المناعة وعند تناوله فهو يزود الجسم بمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتزويدك بالقوة اللازمة لمحاربة تلف الخلايا، وتمنع جسمك من الضرر الناجم عن الإجهاد كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات تحمي من الكثير من الالتهابات ونزلات البرد

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3. الوقاية من مرض السكري

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مركب الكركمين الموجود في الكركم يؤخر ظهور مرض السكري من النوع الثاني وهي حالة مزمنة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم لأن الخلايا لا تستجيب للأنسولين كما ينبغي. ويساعد مركب الكركمين في منع تكوين السيتوكينات الالتهابية، وبالتالي له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم.

4. تحسين الذاكرة

تشير بعض الأبحاث إلى أن مركب الكركمين قد يساعد في تعزيز نمو خلايا الدماغ فمع تقدم العمر، يبطئ جسمنا عملية تجديد الخلايا بما في ذلك خلايا الدماغ، ولكن يساعد حليب الكركم على زيادة تجديد الخلايا وتحسين الذاكرة والانتباه .

5. يحمي من أمراض القلب

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تتزايد النوبات القلبية والسكتات الدماغية مع مرور الوقت وتساعد المكونات المتعددة التي يمكنك إضافتها إلى حليب الكركم مثل القرفة والزنجبيل بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. قد يساعد الكركمين الموجود في حليب الكركم في تحسين أداء بطانة الأوعية الدموية وخصائاصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات قد توفر درعًا ضد أمراض القلب.

6. يحسن المزاج

قد يساعد تناول حليب الكركم بانتظام على تحسين مزاجك والمساعدة في علاج الاكتئاب لأن الكركمين الموجود في حليب الكركم هو عنصر نشط يساعد في تحسين المزاج العام و تخفيف أعراض الاكتئاب.

7. فوئد حليب الكركم للبشرة

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إذا استيقظت يومًا على ظهور حبوب مزعجة أو حب الشباب على الرغم من العناية الجيدة ببشرتك، فقد حان الوقت لإدراج حليب الكركم في نظامك الغذائي. فهو يساعد في تأخير علامات الشيخوخة، ومعالجة حب الشباب، ويساعد في تقليل أضرار أشعة الشمس التي تلحق بالبشرة مع مرور الوقت.

قد يساعدك تناول حليب الكركم بانتظام أيضا على معالجة جميع مشاكل بشرتك ويستخدم في العديد من منتجات العناية بالبشرة أيضًا.

8. علاج الجروح

يعد الكركم عاملًا سحريًا عندما يتعلق الأمر بمعالجة الجروح الإنتانية. حيث يعتبر الكركم أيضًا مطهرًا لشوائب الدم مما يساعد على التعافي بشكل أسرع في حالة الإصابات أو الحوادث. يوصي الأطباء عدة مرات بتناول حليب الكركم في حالة الحوادث والكسور.

9.خطر الإصابة بالأمراض الهرمونية

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واحدة من المزايا العديدة للحليب بالكركم يكونه منظم ممتاز للدورة الهرمونية. يمكن أن تسبب الاختلالات الهرمونية أمراضًا متعددة مثل متلازمة تكيس المبايض، ومشاكل الخصوبة والغدة الدرقية ومشاكل التحكم في الوزن. سيساعدك تناول حليب الكركم على تنظيم الدورة الهرمونية لديك و تنظيم جهاز المناعة لديك.

كيفية صنع حليب الكركم

المكونات:

كوب واحد من الحليب كامل الدسم (يمكنك أيضاً استخدام حليب اللوز أو جوز الهند أو فول الصويا).

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. ¾

ملعقة صغيرة من العسل (للتحلية، اختياري).

ريع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الجسم للكركمين

طريقة تحضير المشروب:

في وعاء به القليل من الماء، يغلى الكركم ويصفى ويضاف الحليب وملعقة من الفلفل الأسود والعسل للتحلية، ويمكنك تناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم.

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