شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروبات تعزز الشبع والاسترخاء لنوم هادى متواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأنت ذاهب إلى سريرك قد تحتاج إلى مشروب لطيف وخفيف على المعدة، فمشكلات النوم كثيرة، قد تكون شاعرًا بالجوع إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا وتمتنع عن تناول وجبة العشاء على سبيل المثال، ما يجعل الجوع يعرقل نومك، أو قد تعاني من توتر ما أو أحداث يومية ثقيلة جعلتك لا تستطيع الخلود الى الراحة والنوم سريعًا، وغيرها من الأسباب الكثير.

قد يعاني أغلبنا أيضًا من مشكلة الأرق أو السهر ولا يستطيع رغم إجهاد جسمه النوم بسهولة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بالتفكير الزائد قبل النوم او بالإجهاد الجسدي الذي يمنعك عن النوم بسهولة، كل ما فات من أسباب وعوامل قد تؤثر في طبيعة نومك ولكن الحل يكمن في بعض المشروبات الصحية الخفيفة على المعدة، و التي لا تسبب لك اضطرابات أثناء النوم وتعزز الهدوء والنوم المريح المتواصل دون انقطاع ودون مشكلات تخص الأمعاء، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع Intermountain health الطبى .

مشروب دافئ من الليمون اللذيذ

يساعد هذا المشروب على تعزيز التنفس بأريحيه أثناء النوم ، فيضمن لك نوما متواصلا كذلك يعزز من عملية الهضم فلا تشعر معه بالثقل أو باضطرابات معوية فضلا عن أنه يعزز المناعة وحالة الاسترخاء في الجسم

الشاي الأخضر اللذيذ

إذا كنت من محبي الشاي الاخضر فهو خيار مثالي قبل النوم مباشرة، ولكن يجب أن يكون غير محتوي على الكافيين، حتى لا يسبب لك بالأرق لذا عليك بتناوله للشعور بالهدوء والاسترخاء وسلامه الهضم والنوم المريح

عصير الموز الطبيعي

يساعدك هذا المشروب الغنى بالشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة ، خاصة إذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم، كذلك يعزز من حالة استرخاء جسمك وهضمك، وذلك لإنه غني بالبوتاسيوم الذى يعزز من استرخاء العضلات والأعصاب المتشنجة، ويعزز من حالة الهدوء والراحة قبل النوم، لذا ينصح التقرير باللجوء لأي من هذه المشروبات قبل النوم مباشرة لنوم هادئ دون انقطاعات.