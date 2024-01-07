شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة سحرية متوفرة في كل مطبخ.. تعالجك من الغازات والامساك والام القولون في غضون دقائق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عشبة سحرية متوفرة في كل مطبخ.. تعالجك من الغازات والامساك والام القولون في غضون دقائق!