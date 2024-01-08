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عدن - ياسمين التهامي - شجرة الجنة بين ايديك.. ” عشبة طبيعية مفعولها اعجازي تعيدك لسن الشباب لو عمرك 50

تم الوصول إلى عشبة موجود في كل بيت تعيدك لسن الشباب وتطول العمر، وأظهرت بعد التجارب نتائج فعالة ومبشرة في الحصول على بشرة نضرة خالية من أي شوائب أو تجاعيد، الأمر الذي جعل الجميع يرغب في معرفتها والتعرف على خطوات وطريقة استخدامها بشكل صحيح للحصول على تلك النتائج الجبارة، لذا نوضح خلال السطور التالية الخطوات والمكونات اللازمة للحصول خلال فترة زمنية قصيرة.عشبة موجود في كل بيت تعيدك لسن الشباب وتطول العمر

العشبة محور حديثنا اليوم التي أنتجت العديد من الآثار الجيدة على البشرة هي لبان الدكر، وللحصول على وصفة مثالية دون أخطاء لأفضل النتائج، يجب تحضير ما يلي من مكونات:

ملعقة كبيرة من عشبة لبان الدكر.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة زيت زيتون خام.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

مقدار نصف كوب من الماء.

خطوات تحضير الوصفةيجب في البداية وضع لبان الدكر في الماء تركه لمدة كافية لا تقل عن ساعتين.

عليك أن تجعلي لبان الدكر يذوب بشكل تام في الماء، من خلال رفعه على نار متوسطة.

اتركي السائل حتى يبرد تمامًا.

في وعاء أخر ضعي كلًا من النشار والسائل السابق مع التقليب حتى تجانس المكونات.

قومي بإضافة كلًا من زيت الزيتون وعصير الليمون إلى الخليط السابق مع التقليب.

بمجرد الحصول على القوام المناسب، فإن الوصفة جاهزة للاستخدام على الوجه.يجب في البداية غسل الوجه جيدًا وتنظيفه من كافة الشوائب العالقة به والأتربة.

تجفيفه بواسطة فوطة من القطن للتخلص تمامًا من الماء.

يتم توزيع الوصفة على كامل الوجه مع الابتعاد عن منطقة حول العينين.

تركه على الوجه لمدة تبلغ 20 دقيقة.

نبدأ في غسل الوجه بواسطة الماء الفاتر ثم استخدام الماء المثلج ليقوم بغلق المسام بشكل كامل.للحصول على نتائج مبهرة في تضييق المسام والتخلص من التجاعيد وشد الوجه، احرصي دومًا على استخدام الوصفة المذكورة وبالخطوات السابق ذكرها مرتين في الأسبوع الواحد، وستلاحظين بنفسك البشرة أصبحت أكثر شبابًا ولا يوجد بها أي ندبات أو مشاكل كانت موجودة بالسابق.

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