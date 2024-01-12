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عدن - ياسمين التهامي - سارع لإنقاذ نفسك.. ظهور هذه العلامة على الأصابع قد تكون جرس إنذار لمرض خطير!

مرض الكبد الدهني غير الكحولي من الأمراض الشائعة والمتزايدة، تصيب الأشخاص الذين يتناولون القليل من الكحول. والصفة الرئيسية في هذا المرض هو تخزين الكبد لكمية كبيرة من الدهون.

اقراء ايضاً :ويعتبر تعجر الأصابع، من العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي “NAFLD”، حيث يؤدي تدهور وظائف الكبد إلى زيادة سمك الجلد الموجود أسفل أظافر

ويسبب التأخر في تشخيص المرض تليف الكبد او حدوث فشل في وظائفه. وبحسب “Pharmaceutical Journal”، يعتبر تعجر الأصابع، من العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي “NAFLD”، حيث يؤدي تدهور وظائف الكبد إلى زيادة سمك الجلد الموجود أسفل أظافر اليدين والقدمين.

ويعرف تعجر الأصابع أيضًا بأسماء أخرى، وهي أصابع عود الطبل، الأصابع الأبقراطية، أظافر زجاجة الساعة.وهناك أعراض أخرى يمكن الاعتماد عليها، لاكتشاف الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتشمل:

– اصفرار بياض العين والجلد “اليرقان”

_ الاستسقاء، أي احتباس السوائل في تجويف البطن.

– تضخم الطحال.