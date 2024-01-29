شكرا لقرائتكم خبر عن ما تزودهاش واعرف أضرار الإفراط فى تناول الهوت شوكليت بالشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهوت شوكليت أو الشيكولاتة الساخنة هي المشروب الرسمي لليالي الشتاء الطويلة الباردة، مشروب يحتوي على الشيكولاتة بكمية كبيرة وفي الغالب ما يوضع عليها الكثير من السكر وبعض من اللبن.

ونصحت الدكتورة داليا بهجت أخصائى التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة جامعة عين شمس، بضرورة ترشيد تناول مشروب الهوت شوكليت أو الشيكولاتة الساخنة، وعدم الإسراف فيه، هذا المشروب الذي في الغالب ما يكون محتويًا على الكثير من السكر وهو ما يؤدي الى الإصابة بمشكلات صحية عند تناول كميات كبيرة منه

نصحت دكتورة داليا بضرورة تناول مشروب الكاكاو الخام، منزوع السكر، دون إضافة السكريات له، لأنها قد تعمل على زيادة الوزن عند تناوله بإفراط فضلاً عن زيادة نسب السكر في الدم مع اضطراب الشهية الشديد، نتيجة كمية السعرات الحرارية العالية به، فضلاً عن أن الكميات الكبيرة منه تضر بالمعدة والأمعاء، فيضطرب الهضم.

ونصحت بمشروب الكاكاو الخام غير المضاف إليه السكر إليه فضلاً عن إضافة إما ملعقة من العسل أو السكر الدايت، ليصبح مشروبًا صحيًا مناسب لليالي الشتاء دون الإفراط أيضًا في تناوله فيكفي تناوله مرة كل يومين.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع shefinds موضحًا أن مشروب الشيكولاتة الساخنة أو الهوت شوكلت له الكثير من المضار، منها ارتفاع نسب السكر فى الدم وزيادة نسب الدهون الثلاثية، فضلاً عن زيادة كبيرة متوقعة في الوزن، كذلك قد يؤدي إلى تسوس الأسنان لنسب السكر العالية به.

وأضاف التقرير أن نسب الدهون المشبعة في هذا المشروب إذا ما أسرفنا في تناوله تزيد عن الواحد جرام ما يزيد فرص الإصابة بأضرار كثيرة منها عسر الهضم أيضًا.