شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تغير أفكارك السلبية بالعلاج المعرفى السلوكى.. استشاري نفسى يقدم حلولاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج المعرفى السلوكى هو أحد الاتجاهات العلاجية فى الطب النفسي ويلجأ لها الأطباء لعلاج مرضاهم فى بعض الحالات سواء بجانب الأدوية أم بمفرده، وقد يساعد هذا العلاج أيضًا فى تصحيح الأفكار السلبية فى عقلك واستبدالها بأخرى إيجابية، فى هذا التقرير نتعرف على طرق التخلص من الأفكار السلبية التى تنشأ من عقلنا الباطن واستبدالها بأخرى إيجابية.

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس استشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، إن الأفكار السلبية التى تتولد بشكل تلقائى لدينا تتحول إلى مشاعر سلبية وبدورها تتحول إلى سلوكيات سلبية، لذا يجب أن نوقف الدائرة من البداية بوقف الفكرة نفسها فى عقلنا الباطن.

وتابع قائلاً إن هناك أنواع كثيرة من أخطاء التفكير التى تخلق لنا التوتر والقلق والسلبية، ومن هذه الأخطاء التعميم أى عند المرور بتجربة سيئة نقوم بتعميم هذه التجربة وأن كل الناس يتصفون بهذه الصفة.

وأضاف أن التفكير الكارثى وتوقع حدوث المصائب والأشياء السلبية من أخطاء التفكير التى يمكن علاجها بالعلاج المعرفى السلوكي أيضاً، مشيرا إلى أنه من أخطاء التفكير أيضا أن تفكر فى كل شئ إما أبيض أو أسود، فإما أن تقوم بالشئ بمثالية أو تصف نفسك أنك فاشل بدلا من أن تصف أنك لم تنجح فى مهمة ما.

وشدد على أن من مشاكل التفكير أيضاً الاجترار السلبي للأفكار والتركيز على النتائج السلبية، مما يؤدي للإحباط.

كيف تتغلب على التفكير السلبي من العلاج المعرفى السلوكى قال الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسى، أن أول خطوة للتغلب على هذه الأفكار هى أن تكتشفها وتعرف متى تحدث لك ، مضيفاً أنه يجب أن ترصد الفكرة السلبية وتكتبها وتكتب سببها ومتى حدثت فى مفكرة لديك ثم تضع فكرة ايجابية بدلا منها وتكتبها أيضاً.

وأشار إلى أن الذهاب لطبيبك النفسى قد يساعدك على اكتشاف أخطاء التفكير لديك واستبدالها بشكل إيجابي مما ينعكس على مشاعرك وسلوكياتك.