عدن - ياسمين التهامي - هذا النبات يخفف الاكتئاب ويقوي الذاكرة و يطرد الديدان وله فوائد لا تخطر على بال !

الأحد 4 فبراير 2024 الساعة 11:36

كشف أستاذ العقاقير السعودي الدكتور جابر القحطاني عن نبات له فوائد عديدة منها تقوية الذاكــرة ، وتخفيف الاكتئاب.

وأوضح القحطاني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على" تويتر"؛ أن هذا النبات يسمى الترنجان أو المليسا، وهو نبات معمر صغير يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المتر.

.وبين أنه عبارة عن مجموعة الحبق والنعناع والريحان والزعتر والميرمية ، ويعرف علميا باسم Lemon balm.وقال إنه يحتـوي على زيت طيار وعلـى فلافونيدات، ومن فوائده أنه مساعد في تقـوية الذاكــرة، وتخفيف الاكتئاب ، ومضاد للتشنج ، ومضاد للفيروسات ، وطارد للديدان ، ومقو للأعصاب ، ويخفف الشعور بالعصبية والذعـر.