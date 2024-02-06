شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث لجسمك اذا أكلت لسان الخروف أو لسان العجل.. فماذا عن الخصية؟.. (لا تتجاهله) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا ما يحدث لجسمك اذا أكلت لسان الخروف أو لسان العجل.. فماذا عن الخصية؟.. (لا تتجاهله)

لا شك أننا نتوالذيًا إن لحم الخروف من أكثر أصناف اللحوم الحمراء استهلاكاً لما يتمتع به من نكهة مميزة ومذاقاً شهي سواء كانت مطبوخاً أو مشوياً؟ ما رأيك في وجبة لسان الخروف؟.. يعرضوا الكثير من الناس عن تناول لسان الخروف ظنناً منهم أنه لا يؤكل وأنه لا يحتوي على أي فائدة ولكن هل تعلم ماذا سيحدث في جسمك بعد تناول لسان الخروف إذا أردت أن تعرف ابقي معي إلى النهاية، من جانباً آخر هل جربت أن تأكل خصية الخروف أو أي من الحيوانات التي نذبحها وهل يكون علاقة لهذا بالصحة الجنسية وماذا عن الأحشاء هل تقبلها نفسك أم إنك تقرف؟.سواء كنت تحب لحم الخروف أم لا فلا ضير أن نعرف سوياً فوائد لحم الخروف، في المقام الأول يعتبر لحم الخروف مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فقد أشارت الدراسات أن البروتينات الموجودة في لحم الخروف ذات جودة عالية ويتم امتصاصها بسرعةً في الأمعاء كما يحتوي لحم الخروف على الفوسفور الضروري لمتانة العظام والأسنان كما ذلك الحديد الذي تستخدمه الكرات الدموية الحمراء

اللحم الضاني يحتوي على 54 بالمئة من المواد البروتينية ونسبة من المواد الدهنية، كما أن كل 100جرام من يعطي الجسم طاقة حرارية تقدر 123 سعراً حرارياً، وتتراوح مدة الهضم بين 3 إلى 4 ساعات، فلنبدأ بلسان الخروف؛ البعض يشتهي اللسان تحديداً أنها الاكلة المفضلة، ولكن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل اللسان، في البداية تعد أكلة لسان الخروف أحد الأكلات المشهورة والمميزة هل هي كذلك في بلدك؟عموما هي من الأكلات المفضلة والمحببة عند الكثير من الناس، وما يميز هذه الأكلة أنها من الأكلات الدسمة، ولكن استمع جيداً لهذا التحذير حيث يجب عليك الأبتعاد عن تناول اللسان تحديداً قبل مرور ست ساعات على الأقل من ذبح الخروف حيث أن اللحم بعد الذبح يتخلص من إنزيمات تحتوي عليها العضلات ومنها عضلة اللسان. ويمكن أن نقول إن هذه الانزيمات تنتهي بعد مرور ست ساعات من الذبح، وعليك أن تحذر فهذا الدسم الموجودة باللسان يشكل خطراً على مستوى الجهاز الهضمي إذا الإفراط في تناول اللحوم يصبح الدم محملاً بكميات من البروتينات ولا يصفى بسهولة على الكلى.ماذا عن أكل مخ الخروف أو البقر أو العجل؟

الفوائد والمحاذير أنها عادة شائعةً في كثيراً من المجتمعات، يهدي الدماغ بعدة طرق فما الفائدة الغذائية يقدمها أكلها، وهل هناك محاذير صحية متعلقة بأكل المخ وفي العالم العربي يعرف طبخ دماغ الخروف ف في بلاد الشام يطلق على هذا الطبق الروس أي رؤوس، وكثيراً ما يطبخ مع أحشاء الخروف وأقدامه وتعرف الأخيرة بالكوارع.

ويمكن ملاحظة غني المخ الشديد بالكرسترول، مثلاً تحتوي 100 جرام من مخ العجل أكثر من 3 آلاف ملى جرام من الكوليسترول أي كمية تعدي الحد الأقصى، الذي لا ينصح بتجاوزه يوميًا لمدة عشرة أيام، إذ ينصح بعدم تجاوز 3 مائة مليغرام من الكوليسترول يومياً، لك أن تتخيل الفرق ويعني هذا أن الأطباق الدينية التي تحضر من مخ الخروف مثل المخ والبيض تمثل قنبلةً كورسترولية قد تهدد مرضى ارتفاع الكولسترول كما يجب التنبه إلى ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية المتعلقة بشراء اللحوم وتحضيرها، والتي تنطبق أيضا على المخ وعند مراعاة النقاط السابقة يمكنك الاستمتاع بتناول المخ سواء مقليً مع البيض أو مع الطماطم.ماذا عن أجزاء الخروف الأخرى؟

القلب صحيح أن الخروف أليف طيب القلب ولكن هذا لا يمكن القول أن قلبه عصير الهضم وبه ألياف طويلةً وسميكة، والذي ينصح بأكله على هيئة لحماً مفروماً بقطع صغيرة وفي قلبه عمومًا نسبة متوسطة من البروتين والمواد الدهنية.

الكليتين تعبر كلية الخروف من الأعضاء الغنية بالبروتين والمواد المعدنية ولكنهما فقيرتان في الدهون، والصعبة الهضم لاحتوائه على أنسجة ضامة، كبد الخروف من أكثر الأعضاء غني بالبروتين والحديد العضوي، ولذا كان نتناوله مهماً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الضعف العام وفقر الدم.كما أنه غني أيضا ب فيتامين "أ" و"د"، لا شك إنها أكلةً لذيذة خصوصا مع الثوم والبقدونس، الأحشاء يسميها المصريون الحلويات؛ والمقصود بها الأحشاء الداخلية للخروف مثل الأمعاء والطحال والرئتين وهي غنية بالبروتين وفقيرة في الفيتامينات والمواد المعدنية لكنها تسبب عصراً في الهضم ولذا ننصح ربة الأسرة بتقطيع قطعاً صغيرة وطهيهاً جيداً.

الكوارع أما أرجل الخروف التي يقبل عليها البعض وينسج حولها قصصً تتعلق بالصحةً الانجابية، وتشتهر باسم الكوارع، فقيمتها الغذائية ضعيفة وتحتوي على بروتين غير كامل يسمى جلوتين وبالرغم من أنه سهل الهضم، إلا أنه حالاً من الأحماض العضوية البانية للجسم والمجددة لخلاياه.ماذا عن الخصية؟

تعد الخصية من الأطعمة التي يظن الكثيرون أنها قادرةً على تحسين خصوبة الرجل، وصحته الجنسية وكثيراً ما ينصحون من تزوج حديثاً بتناولها وتتنوع طرق تحضيرها بين مختلف الحضارات، فما صحة ذلك الاعتقاد وهل فعلًا يقوي تناول الخصية صحة الرجال الجنسية.

الخصية أو بالأصح الخصيتان باعتبار أنهم اثنتان هما غدتان لهما شكل البيضة، ويوجدان في كيس الصفن الذي يقع خارج الجسم، و يقومان بإنتاج هرمون التيسترون والحيوانات المنوية وتحتاج الخصيتان لدرجة حرارةً أقل من حرارة الجسم لذا فما توجدتان خارجه بالصفن، وفي حالات الخصية المعلقة التي تبقي بالبطن، أن عدم نزولها قد يقود إلى العقم كما ترتفع احتمالية الإصابة بسرطان في الخصية.ما قصتها بالقوة الجنسية؟

يرى البعض إن الظن السائد لدى الناس بأن الخصية مقوية جنسياً ناتجة من قناعةً قديمة موجودة في بعض المجتمعات، ومبينة على تناول عضو معين يقوي الوظيفة التي يقوم بها نظيره للجسم فمثلا أكل اللحوم الحمراء يمنح أكلها القوة. وآكل القلب يمنح الشجاعة ومن جهةً آخر يقول البعض أن أكل الخصية يعطي الجسم كمياتً كبيرة من هرمون الذكورة الذي يلعب دوراً في عدة أمور مثل الشهوة الجنسية وتكوين الحيوانات المنوية.

يمكن ملاحظة أهم ما يميز خصية الخروف احتوائها على كمية كبيرةً من الكولسترول، إذ تحتوي 100جرام قرابة 4 مائة مليغرام من الكولسترول مع الإشارة أنه في العادة يتجاوز وزن الخصية الواحدة للخروف 100 جرام، وهذا يعني أن تناول خصية خروف واحدة يعطي الشخص كميةً من الكولسترول تتجاوز الحد الأقصى الذي ينصح بعدم تجاوزه يوميًا من الكولسترول وهي 3 مائة مليجرام.

وصحيحاً أن الخصية تنتج الهرمون ولكن لا توجد معطيات علمية تدعم فرضية أن آكل الخصية يؤدي إلى رفع مستوى التستيرون، لذا أن أكلها بدرجة كافية للأحداث تغيراتً فسيولوجية لديه مثل تحسين الخصوبة، ولذلك إذا كنت تأكل الخصية بهدف تحسين صحتك الجنسية أو زيادة مستوى الهرمون، على الأرجح أنك لن تحقق مبتغاك، إذا كنت تعتقد أنك لديك مشكلةً في الخصوبة فعليك أن تراجع الطبيب المختص لتوصية بالعلاج الملائم.

أما كنت تأكل الخصية لأنك تحب طعمها سوء كانت مقلية وحدها أم محمرة مع البصل ف بإمكانك الاستمرار، ولكن مع ضرورة الانتباه إلى الاقتصاد في ذلك بسبب غناها ب الكولسترول خاصةً إذا كنت تعاني من ارتفاعاً في الدم اصلاً.