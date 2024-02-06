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عدن - ياسمين التهامي - البقدونس سيدمر أهم عضو في جسمك ويسبب لك 4 أمراض خطيرة إذا إستخدمته بهذه الطريقة

يعتبر البقدونس من الأعشاب الآمنة على الأغلب لمعظم الأشخاص عند تناوله بكميات معتدلة. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول البقدونس يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل:

• انخفاض مستويات السكر في الدم: يحتوي البقدونس على مركبات يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم. لذلك، يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري توخي الحذر عند تناول البقدونس، ومراقبة مستويات السكر لديهم عن كثب.احتباس السوائل: يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الصوديوم، مما يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الكلى تجنب تناول البقدونس بكميات كبيرة.

• مشاكل في الكبد أو الكلى: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول البقدونس إلى تلف الكبد أو الكلى. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في هذه الأعضاء تجنب تناول البقدونس بكميات كبيرة.

• تفاعلات دوائية: يمكن أن يتفاعل البقدونس مع بعض الأدوية، مثل الأدوية التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو السكري. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يتناولون أي أدوية استشارة الطبيب قبل تناول البقدونس.