شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من تناول الأطفال أقل من 4 سنوات لمشروب السلاش.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء الصحة من مشروبات السلاش المثلجة التي تحتوي على الجلسرين أو" E422"، لأنها يمكن أن تصيب الأطفال الصغار بالمرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن بعض أنواع مشروبات السلاش على مستويات عالية من الجلسرين بما يكفي لنقل الطفل إلى المستشفى، نظرًا لأنها تباع في دور السينما وحتى في مراكز اللعب، فقد تفترض بشكل معقول أن السلاش آمن تمامًا لأطفالك.

مجرد مشروب واحد سعة 350 مل يحتوي على أعلى مستويات الجلسرين المستخدم يمكن نظريًا أن يجعل الأطفال دون سن الـ 4 فوق المستوى "الآمن"، وفقًا لوكالة معايير الغذاء (FSA)، التي قامت بتحديث نصيحتها بشأن الجلسرين في الصيف الماضي بعد أن أصبحت على علم بحالتين منفصلتين من الجلسرين.

تشمل العلامات الخفيفة لتسمم الجلسرين: القيء والصداع

الاستهلاك العالي:

من المحتمل أن يكون هناك نقص في الإبلاغ عن التسمم بالجلسرين، حيث قد يعزى الآباء الغثيان والصداع إلى عوامل أخرى، في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي التسمم بالجلسرين إلى إصابة الأطفال بالصدمة، حيث يبدأ الجهاز الدوري الذي يضخ الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم بالفشل، مما يحرم الأعضاء الحيوية مما تحتاجه لتعمل.

تشمل علامات الصدمة وجود بشرة شاحبة وباردة ورطبة، بالإضافة إلى التعرق والتنفس السريع والضعف أو الدوخة والغثيان والقيء المحتمل والعطش الشديد والتثاؤب والتنهد، نقص السكر في الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، هو تأثير آخر لتسمم الجلسرين، كما تشمل الأعراض الجوع، والدوخة، والشعور بالقلق أو التهيج، والتعرق، والرعشة، ووخز الشفاه، وخفقان القلب، والتعب والضعف، وعدم وضوح الرؤية والارتباك.

في أخطر مراحله، يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم - المرتبط عادةً بمرض السكري - إلى نوبات وفقدان الوعي.

كل من الصدمة ونقص السكر في الدم يمكن أن يهددا الحياة ويعتبران من حالات الطوارئ الطبية التي تتطلب رعاية طبية عاجلة، وقد أبرزت حالتان حديثتان مدى خطورة التسمم بالجلسرين.

في الصيف الماضي، طلبت هيئة الرقابة، من مصنعي مشروبات سلاش الالتزام بإضافة الحد الأدنى فقط من الجلسرين إلى منتجاتهم.

وقالت الصحيفة، إن معظم مشروبات السلاش في المملكة المتحدة لا تذكر تفاصيل مستويات الجلسرين على عبوات مشروباتها، لكن جمعية المشروبات الغازية البريطانية (BSDA) تقول إن جميع أعضائها اتبعوا الإرشادات الجديدة.

استندت نصيحة هيئة الرقابة المالية إلى مشروب ذائب يحتوي على 50000 ملجم/لتر من الجلسرين، وقد تم إطلاق إنذارها بسبب حالتين سابقتين للتسمم بالجلسرين في اسكتلندا، إحداهما في عامي 2021 و2022.

يعد الجلسرين أيضًا أحد مكونات الأطعمة مثل المكرونة المطبوخة مسبقًا والأرز وحبوب الإفطار ولكن بكميات أقل بكثير من السلاش، على هذا النحو، لا تعتبر هذه المنتجات خطرا على الأطفال.