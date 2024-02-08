شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين تنفس سهلة للوقاية من التوتر والشعور بالألم عند كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبار السن يحتاجون إلى الاعتناء بهم جيدا، فهم يعانون من الكثير من الآلام المزعجة التي تسبب لهم مشكلات فى العيش بسلام خلال يومهم، التوتر أيضا لا يتركهم ويشعرون بالقلق والاضطراب.

والتوتر والقلق الذي يشعر به كبار السن فضلا على الآلام المزمنة الناتجة عن الاصابة بالأمراض المزمنة قد تقل تدريجيا عند القيام بتمارين سهلة لهم، تساعدهم في التخلص من تلك المشاكل من خلال تعليمهم بعض التقنيات، والتي لا تتطلب منهم أبدا اية مجهود، وعلى العكس تساعدهم بشكل كبير على التخلص من أي شعور مزعج يصاحبهم خلال يومهم.





خلال تقرير helping hands المعني بصحه كبار السن، فإن هناك الكثير من التمارين المفيدة والسهلة التي تساعد على الاسترخاء وتقلل من عوامل التوتر والقلق والألم أيضا ومنها:

ممارسة تمارين التأملوهي من التمارين المناسبة جدا للمرحلة السنية لكبار السن لتعزيز تركيزهم وتخطي صعوبات الحياة، بالجلوس في مكان هادئ دون ضوضاء أو ضجيج والاستمتاع والتأمل في الطبيعة.

تمارين التنفس السهلةويقوم كبير السن بالاستلقاء او الجلوس مثلما يفضل ويغمض عينيه ويقوم بالشهيق بشكل طبيعي والزفير بقوه ويأخذ نفسا عميقا ثم يزفره بهدوء، هذا التمرين يساعد على زيادة التركيز في العقل وتهدئة النفس وتقليل حدة الألم.

يمكن أيضا للألم أن يواجهه كبير السن من خلال تمرين تنفس آخر يساعد على التخلص من الضغوط النفسية والمؤلمة، فيقوم المريض من خلاله بالجلوس في وضع مريح للغاية له ثم يتنفس بهدوء تام ثم يملأ بطنه تماما بأنفاس كثيرة مع كتمها لثانية ثم الزفير ببطء شديد مع اغماض العينين والتركيز في هذا الزفير وهذا الشهيق بهدوء تام.

تكرار تلك التمارين امر في غاية الأهمية ويعزز من صحة كبار السن وينصح التقرير إذا ما كانت الاعراض التي يعانيها كبار السن مرضية ومزمنة ومستمرة وتسبب لهم الانزعاج الشديد فعليهم زيارة الطبيب المختص والعرض عليه.