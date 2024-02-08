شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى متوازن.. 5 نصائح لتقليل الإصابة بالالتهابات المهبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العدوى المهبلية عند النساء تعد من الأمور المنتشرة، والتي تعرضهن لبعض المضاعفات، كحدوث حكة وإفرازات شديدة، و لتقليل المخاطر حدد التقرير المنشور عبر موقع Healthshots مجموعة من النصائح.

أوضح التقرير، أن الالتهابات المهبلية تعتبر مصدر قلق بين النساء، حيث تؤثر على صحتهن بشكل عام، و يمكن أن يكون سبب هذه الالتهابات عوامل مختلفة، بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات.

وأشار التقرير، إلي أن الالتهابات المهبلية يمكن أن تؤدي إلى أعراض غير مريحة مثل الحكة والحرقان والإفرازات غير المعتادة وعدم الراحة أثناء التبول أو الجماع، فالنساء المصابات بالسكري، والحوامل، واللواتي يعانين من الكثير من التوتر، أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات المهبلية.

يمكن أن تنشأ عدوى المهبل بسبب اختلال التوازن في المهبل أو التغيرات الهرمونية، أو استخدام بعض الأدوية.

ماذا تفعل إذا كان لديك عدوى مهبلية

-المحافظة على نظافة المهبلعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على النظافة، تأكد من تنظيف المنطقة التناسلية بصابون غير معطر وماء دافئ يوميًا. أيضًا، قومي دائمًا بالمسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام الحمام لمنع انتشار البكتيريا . - ارتداء ملابس داخلية قطنية واسعةالملابس الضيقة، خاصة حول المنطقة التناسلية، يمكن أن تحبس الرطوبة وتسبب نمو البكتيريا، لتجنب خطر الإصابة بالعدوى المهبلية ، ارتدي أقمشة قابلة للتنفس مثل الملابس الداخلية القطنية، والتي تسمح بتدوير الهواء وتساعد في الحفاظ على منطقة المهبل نظيفة وجافة. - قومى بتغيير الفوط الصحية بشكل متكررإذا كنت في دورتك الشهرية، فتأكدي من تغيير الفوط الخاصة بالدورة الشهرية باستمرار في الوقت المحدد وتنظيف المهبل من الأمام إلى الخلف لتجنب نمو البكتيريا، النظافة غير السليمة هي السبب الرئيسي للالتهابات المهبلية. - حافظى على نظام غذائي متوازنأدخلي الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي إلى نظامك الغذائي، لأنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا الجيدة في المهبل. أيضًا، حافظي على رطوبة جسمك جيدًا عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم. وسوف يساعد على طرد السموم والحفاظ على صحة المهبل. - تغيير الملابس المبللةتأكد من أنك ترتدي ملابس جافة، بما في ذلك الملابس الداخلية، تزدهر الخميرة في البيئات الرطبة ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالعدوى.