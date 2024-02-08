شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات للتغلب على البدانة المبكرة.. أهمها الحد من السكريات المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تضطر أثناء تواجدك طوال اليوم بالخارج إلى تناول الأطعمة السريعة والجاهزة، مما يؤثر على نمط الحياة الصحى، لذلك من الضرورة اعتماد عادات صحية للوقاية من ظهور الأمراض المرتبطة بنمط الحياة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والسكري والسمنة.

وذكر موقع " healthsite"، بعض العادات الصحية التي تكون مدخل للحد من السمنة المبكرة خاصة عند الأطفال وصغار السن والتي تشمل التالى:

الحد من السكريات المضافة:

اقرأى جيدا المحتويات على الأطعمة التي تشتريها لأولادك بحثاً عن السكريات المضافة على ملصقات الكاتشب، أو الصلصات، أو صلصة السلطة، أو مشروبات الفاكهة المعبأة، ابحث عن الكلمات التي تنتهي بـ "ose" مثل السكروز أو دكستروز أو الفركتوز أو "شراب" في قائمة المكونات الموجودة على ملصق العبوة للتعرف عليها [السكريات المضافة).

أيضا تناول الفواكه الطازجة بدلاً من عصائر الفاكهة، وإذا كنت تقوم بالخبز، استبدل السكر بالموز المهروس أو التمر المخلوط أو البطاطا الحلوة، فهى تمدك بالفيتامينات والمعادن والألياف بجانب الحلاوة التي يتمتع بها طبقك، يمكنك تناول الحلويات السكرية باعتدال.

150-300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع:

تحديد هدف 10000 خطوة يوميًا بما يتناسب مع مستوى لياقتك البدنية، يمكنك تتبع ذلك باستخدام الساعة الذكية، بدءًا بعدد خطوات بسيط ثم إضافة 500 خطوة إضافية يوميًا تدريجيًا.

يمكنك ممارسة بعض الأنشطة الإضافية عن طريق النزول من القطار أو محطة الحافلة مبكرًا والمشي بقية الطريق، حتى القيام بالأعمال المنزلية أو اليوغا يعد أمرًا مهمًا للحفاظ على لياقتك ورشاقتك.

قلل من تناول الملح:

حافظ على مستوى الصوديوم تحت السيطرة ومارس الحذر عند تناول الملح لأن تناول الكثير من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، لتحقيق التوازن، يجب ترطيب الجسم جيدًا وتناول وجبة خفيفة من الخبز والبسكويت والأطعمة المعلبة باعتدال، تعامل بسهولة مع الأطعمة المليئة بالصوديوم مثل المخللات والصلصات ولا تنس التحقق من الملصقات الخاصة بمحتوى الصوديوم.